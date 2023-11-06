Атакований апаратом NASA. Вчені розкрили секрет походження астероїда Діморф (фото)

Астрономи дізналися, як з'явився знаменитий астероїд, у який врізався апарат DART.

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У вересні минулого року космічний апарат DART зіткнувся з астероїдом Діморф, який є супутником більшого астероїда Дідім. У NASA хотіли перевірити, чи можна за допомогою космічних апаратів змінювати траєкторії польоту астероїда, якщо вони загрожуватимуть Землі. Результат експерименту перевершив усі очікування вчених. Тепер же, згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, астрономи з'ясували, як з'явився Діморф. Як показують результати наукової роботи, астероїд найімовірніше був частиною Дідіма, пише Universe Today.

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Коли апарат DART впав на астероїд Діморф, то в космос полетіла хмара уламків з пилу газоподібного матеріалу, де було виявлено натрій і калій. Ця хмара за кілька хвилин полетіла в космос і розсіялася. Також після удару утворилася і друга хмара з уламків, яка зберігалася поблизу астероїдів протягом кількох місяців після удару апарату DART.

Науковці спостерігали протягом тижня за цією хмарою і виявили, що характеристики уламків астероїда Диморф збігаються зі складом астероїда Дідім. Тобто обидва астероїди складаються з однієї й тієї самої речовини — сполуки кремнію та кисню або силікату. Це відкриття було зроблено на основі спостережень за відбитим світлом.

До того, як апарат DART зіткнувся з астероїдом Діморф, лише 5% відбитого світла подвійної астероїдної системи виходило від цього каменю. Тобто світло від астероїда Дідім затьмарювало більш маленького сусіда, тому було важко отримати чіткі спектральні характеристики складу Діморфа. Але після удару відбите системою астероїдів світло стало набагато яскравішим, при цьому понад 60% всього відбитого світла виходило від хмари уламків. Це і дало змогу вивчити склад цієї хмари.

Астероїд Діморф Фото: NASA

Вчені з'ясували, що хмара уламків складається з важких і великих каменів, оскільки сонячний вітер видалив дрібніші камені. Але це не відповідає складу поверхні астероїда Дідім, який, як вважається, складається переважно з дрібного каміння.

Якщо обидва астероїди складаються з одного і того ж матеріалу, то як вони виявилися відокремленими один від одного? За словами вчених, астероїди діаметром менше ніж кілька десятків кілометрів можуть зруйнуватися, оскільки їхнє швидке обертання створює напругу в їхній слабкій внутрішній силі, унаслідок чого вони викидають матеріал у космос, він накопичується й утворює супутник на орбіті космічного каменю.

Астероїд Діморф видно внизу знімка, астероїд Дідім розташований далі Фото: NASA

Вчені вважають, що саме це і сталося з астероїдом Дідім. Тим паче, що форма цього каменю вказує на те, що руйнування і викид матеріалу все-таки відбулися. Тож учені вважають, що Діморф був частиною астероїда Дідім у минулому й утворився кілька тисяч років тому.

Як уже писав Фокус, Європейське космічне агентство готує до відправлення до астероїда Діморф зонд для вивчення гравітації цього каменю.

Нещодавно вчені з'ясували, що астероїд Дімрф почав сповільнювати своє обертання навколо астероїда Дідім і це відбувалося впродовж майже року після удару апарату DART, як уже писав Фокус.