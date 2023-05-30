Назад до Діморфа. До відомого астероїда полетить зонд, щоб вивчити його гравітацію

У Європейському космічному агентстві наразі проводять перевірку працездатності крихітного приладу для вимірювання гравітації астероїда Діморф.

Related video

У 2026 році на навколоземний астероїд Діморф, в який минулого року врізався апарат DART, здійснить посадку невеликий дослідний зонд Juventas. Він повинен буде вивчити наслідки зіткнення, а за допомогою приладу GRASS виміряє гравітацію астероїда Діморф, яка в мільйон разів менша за гравітаційне тяжіння Землі, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дев'ять місяців тому NASA провело вперше в історії унікальний космічний експеримент. У процесі цього експерименту космічний апарат DART зіткнувся з астероїдом Діморф, який обертається навколо більшого астероїда Дідим. Так учені хотіли перевірити можливість зміни траєкторії руху астероїда для того, щоб у майбутньому використовувати ці знання для відхилення небезпечних астероїдів, що летять до Землі. На сьогодні вчені вже провели багато досліджень наслідків зіткнення апарату DART та астероїда Діморф. Але точніші дані астрономи хочуть отримати за допомогою апарату Hera, створеного в Європейському космічному агентстві (ЄКА).

Цей апарат нестиме на борту маленький дослідний зонд Juventas, розміром з два буханці хліба. Після прильоту до астероїда Діморф він відокремиться від апарата Hera і приземлиться на поверхню космічного каменю шириною приблизно 160 метрів.

У 2026 році на навколоземний астероїд Діморф, в який минулого року врізався апарат DART, здійснить посадку маленький зонд дослідника Juventas Фото: ESA

Juventas матиме кілька наукових приладів, але серед них можна виділити гравіметр під назвою GRASS, створений вченими з Бельгії та Іспанії. Зараз у ЄКА завершують передпольотні випробування цього приладу, щоб перевірити його здатність витримати вібрації під час запуску, а також здатність працювати у несприятливому космічному середовищі.

За розмірами гравіметр GRASS еквівалентний розміру двох смартфонів і призначений для вимірювання дуже слабкої гравітації Діморфа, яка приблизно в мільйон разів менша, ніж у Землі. Для цього приладу потрібна дуже велика чутливість. За словами вчених, якщо прилад не зможе нормально працювати в космосі, то він не покаже правильних результатів, тому зараз проводиться його ретельне налаштування.

На сьогодні вчені вже провели багато досліджень наслідків зіткнення апарату DART та астероїда Діморфа. Але точніші дані астрономи хочуть отримати за допомогою апарату Hera Фото: ESA

За словами учених з ЄКА, прилад зможе працювати в автономному режимі приблизно 20 годин, якщо сонячні панелі Juventas отримуватимуть недостатньо сонячного світла. На поверхні астероїда GRASS зможе не лише вимірювати місцеву гравітацію, а й будь-які зміни положення дослідницького зонду.

За словами вчених, незважаючи на крихітний розмір, гравіметр GRASS складається зі складних механічних частин та електроніки і попередня перевірка показує, що він витримає всі умови космосу. Але потрібні ще нові тести, щоб переконатися, що цей прилад повністю впорається зі своїми завданнями.

Раніше Фокус вже писав про те, що вчені показали, що сталося з астероїдом Діморф після того, як у нього врізався апарат DART.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що астероїд Дідім обертається дуже швидко і може викидати частину свого каміння в космос.