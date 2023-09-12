Щось дивне відбувається з астероїдом, атакованим апаратом NASA (фото)

Космічний камінь поводиться не так, як припускали вчені.

Related video

Майже рік тому апарат NASA вперше в історії зміг змінити орбіту навколоземного астероїда, щоб перевірити чи можуть люди захистити себе від потенційного удару по планеті в майбутньому. Але виявилося, що цей космічний камінь поводиться дивно, пише New Scientist.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учитель і його учні з однієї зі шкіл у штаті Каліфорнія, США, провели спостереження в шкільній обсерваторії за астероїдом Діморф, з яким зіткнувся у вересні минулого року космічний апарат DART. Детально про цю подію Фокус уже писав.

Спостереження показали, що космічний камінь почав сповільнювати свій рух під час обертання навколо астероїда Дідім протягом майже року після ударної події. За словами вчителя математики та природничих наук Джонатана Свіфта, астероїд став літати повільніше, ніж він це робив до того, як до нього прилетів нежданий гість із Землі.

Метою апарату DART була зміна траєкторії польоту астероїда Діморф. Через кілька тижнів після зіткнення минулої осені в NASA заявили, що апарат зміг сповільнити рух астероїда майже на півгодини з 11 години 55 хвилин до 11 години 23 хвилин. Як уже писав Фокус, вчені домоглися навіть кращого результату, ніж розраховували.

Астероїд Діморф Фото: NASA

Адже навіть мінімальна зміна часу обертання Діморфа навколо Дідіма навіть на 73 секунди вже могла б вважатися успішним завершенням місії в рамках експерименту з вивчення способів захисту Землі від астероїдів. По суті, це був величезний успіх.

Хоча наприкінці минулого року вчені помітили, що зіткнення апарату NASA з астероїдом призвело до появи величезної кількості уламків, як уже писав Фокус. А минулого місяця астрономи з'ясували, що в космос полетіло кілька десятків дуже великих каменів. Таким чином це засвідчило існування проблеми при використанні подібного методу відхилення астероїдів у майбутньому. Адже якщо цільовий небезпечний астероїд можна спрямувати в інший бік від Землі, то його уламки можуть все ж впасти на планету, як уже писав Фокус.

Важливо

Захист Землі у дії. Космічні телескопи показали, як апарат DART врізався в астероїд (фото)

До речі, астероїд Діморф має значні розміри — його ширина приблизно 160 метрів. Як показали спостереження Свіфта та його учнів, швидкість руху космічного каменю постійно падала протягом цього року. Хоча вчені прогнозували, що орбіта астероїда стабілізується і він знову почне обертатися навколо Дідіма за той самий час, що й раніше. Поки що це не піддається поясненню.

Астероїд Діморф видно внизу знімка, астероїд Дідім розташований далі Фото: NASA

За словами Свіфта, наразі різниця між часом, який витрачав Діморф на повний оберт навколо астероїда-господаря до зіткнення з апаратом NASA, та тим, що є зараз, становить цілих 34 хвилини. Деякий науковці вже припускали, що подібний експеримент може суттєво змінити орбіту астероїда Діморф і навіть це може призвести до того, що він відлетить від Дідіма.

Науковці з NASA збираються надати результати своїх спостережень за даними астероїдів найближчим часом, але шкільний вчитель та його учні вже приготували і своє наукове дослідження, яке буде опубліковано у виданні Американського астрономічного товариства.

Нагадуємо, що за останній тиждень повз Землю пролетіли цілих п'ять великих астероїдів, які через відстань від планети можна вважати потенційно небезпечними, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що астрономи припускають, що чорні діри перебувають у 10 разів ближче до Землі, ніж вважалося раніше, до того ж вони можуть летіти в бік нашої планети.