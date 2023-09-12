Что-то странное происходит с астероидом, атакованным аппаратом NASA (фото)

Космический камень ведет себя не так, как предполагали ученые.

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Почти год назад аппарат NASA впервые в истории смог изменить орбиту околоземного астероида, чтобы проверить могут ли люди защитить себя от потенциального удара по планете в будущем. Но оказалось, что этот космический камень ведет себя странно, пишет New Scientist.

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Учитель и его ученики из одной из школ в штате Калифорния, США, провели наблюдение в школьной обсерватории за астероидом Диморф, с которым столкнулся в сентябре прошлого года космический аппарат DART. Подробно об этом событии Фокус уже писал.

Наблюдения показали, что космический камень начал замедлять свое движение во время вращения вокруг астероида Дидим в течение почти года после ударного события. По словам учителя математики и естественных наук Джонатан Свифт астероид стал летать медленнее, чем он это делал до того, как к нему прилетел нежданный гость с Земли.

Целью аппарата DART было изменение траектории полета астероида Диморф. Через несколько недель после столкновения прошлой осенью в NASA заявили, что аппарат смог замедлить движение астероида почти на полчаса с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут. Как уже писал Фокус, ученые добились даже лучшего результата, чем рассчитывали.

Астероид Диморф Фото: NASA

Ведь даже минимальное изменение времени вращения Диморфа вокруг Дидима даже 73 секунды уже могло бы считаться успешным завершением миссии в рамках эксперимента по изучению способов защиты Земли от астероидов. По сути, это был огромный успех.

Хотя в конце прошлого года ученые заметили, что столкновение аппарата NASA с астероидом привело к появлению огромного количества обломков, как уже писал Фокус. А в прошлом месяце астрономы выяснили, что в космос улетело несколько десятков очень больших камней. Таким образом это показало существование проблемы при использовании подобного метода отклонения астероидов в будущем. Ведь если целевой опасный астероид можно направить в другую сторону от Земли, то его обломки могут все же упасть на планету, как уже писал Фокус.

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Кстати, астероид Диморф имеет внушительные размеры – его ширина примерно 160 метров. Как показали наблюдения Свифта и его учеников скорость движения космического камня постоянно падала на протяжении этого года. Хотя ученые прогнозировали, что орбита астероида стабилизируется и он снова начнет вращаться вокруг Дидима за то же время, что и раньше. Пока что это не поддается объяснению.

Астероид Диморф виден внизу снимка, астероид Дидим находится дальше Фото: NASA

По словам Свифта, сейчас разница между временем, которое тратил Диморф на полный оборот вокруг астероида–хозяина до столкновения с аппаратом NASA, и тем, которое есть сейчас составляет целых 34 минуты. Некоторое ученые уже предполагали, что подобный эксперимент может существенно изменить орбиту астероида Диморф и даже это может привести к тому, что он улетит от Дидима.

Ученые из NASA собираются предоставить результаты своих наблюдений за данным астероидов в ближайшее время, но школьный учитель и его ученики уже приготовили и свое научное исследование, которое будет опубликовано в издании Американского астрономического общества.

Напоминаем, что за последнюю неделю мимо Земли пролетели целых пять крупных астероидов, которые из-за расстояния от планеты можно считать потенциально опасными, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал о том, что астрономы предполагают, что черные дыры находятся в 10 раз ближе к Земле, чем считалось ранее, к тому же они могут лететь в сторону нашей планеты.