Что-то странное происходит с астероидом, атакованным аппаратом NASA (фото)
Космический камень ведет себя не так, как предполагали ученые.
Почти год назад аппарат NASA впервые в истории смог изменить орбиту околоземного астероида, чтобы проверить могут ли люди защитить себя от потенциального удара по планете в будущем. Но оказалось, что этот космический камень ведет себя странно, пишет New Scientist.
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Учитель и его ученики из одной из школ в штате Калифорния, США, провели наблюдение в школьной обсерватории за астероидом Диморф, с которым столкнулся в сентябре прошлого года космический аппарат DART. Подробно об этом событии Фокус уже писал.
Наблюдения показали, что космический камень начал замедлять свое движение во время вращения вокруг астероида Дидим в течение почти года после ударного события. По словам учителя математики и естественных наук Джонатан Свифт астероид стал летать медленнее, чем он это делал до того, как к нему прилетел нежданный гость с Земли.
Целью аппарата DART было изменение траектории полета астероида Диморф. Через несколько недель после столкновения прошлой осенью в NASA заявили, что аппарат смог замедлить движение астероида почти на полчаса с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут. Как уже писал Фокус, ученые добились даже лучшего результата, чем рассчитывали.
Ведь даже минимальное изменение времени вращения Диморфа вокруг Дидима даже 73 секунды уже могло бы считаться успешным завершением миссии в рамках эксперимента по изучению способов защиты Земли от астероидов. По сути, это был огромный успех.
Хотя в конце прошлого года ученые заметили, что столкновение аппарата NASA с астероидом привело к появлению огромного количества обломков, как уже писал Фокус. А в прошлом месяце астрономы выяснили, что в космос улетело несколько десятков очень больших камней. Таким образом это показало существование проблемы при использовании подобного метода отклонения астероидов в будущем. Ведь если целевой опасный астероид можно направить в другую сторону от Земли, то его обломки могут все же упасть на планету, как уже писал Фокус.Важно
Кстати, астероид Диморф имеет внушительные размеры – его ширина примерно 160 метров. Как показали наблюдения Свифта и его учеников скорость движения космического камня постоянно падала на протяжении этого года. Хотя ученые прогнозировали, что орбита астероида стабилизируется и он снова начнет вращаться вокруг Дидима за то же время, что и раньше. Пока что это не поддается объяснению.
По словам Свифта, сейчас разница между временем, которое тратил Диморф на полный оборот вокруг астероида–хозяина до столкновения с аппаратом NASA, и тем, которое есть сейчас составляет целых 34 минуты. Некоторое ученые уже предполагали, что подобный эксперимент может существенно изменить орбиту астероида Диморф и даже это может привести к тому, что он улетит от Дидима.
Ученые из NASA собираются предоставить результаты своих наблюдений за данным астероидов в ближайшее время, но школьный учитель и его ученики уже приготовили и свое научное исследование, которое будет опубликовано в издании Американского астрономического общества.
Напоминаем, что за последнюю неделю мимо Земли пролетели целых пять крупных астероидов, которые из-за расстояния от планеты можно считать потенциально опасными, как уже писал Фокус.
Фокус уже писал о том, что астрономы предполагают, что черные дыры находятся в 10 раз ближе к Земле, чем считалось ранее, к тому же они могут лететь в сторону нашей планеты.