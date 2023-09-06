Незваные гости. К Земле летят сразу 5 больших астероидов: два из них особенно огромные

В период с 6 по 12 сентября нашу планету ожидает "встреча" с несколькими астероидами. Стоит ли начинать волноваться?

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По данным NASA, к Земле в ближайшие дни, а именно с 6 по 12 сентября, приблизятся сразу 5 космических камней разного размера, при этом двое из них по размерам напоминают самолет, пишет CBS.

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Хотя большинство астероидов вращаются вокруг Солнца в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, все же есть космические камни, которые во время своего движения пересекают орбиту Земли. Такие астероиды называют околоземными, они относятся к разным группам, имеют разный размер и траекторию движения в космосе.

Но любой из этих астероидов может столкнуться с Землей, что приведет к катастрофическим последствиям, как локального, так и планетарного масштаба. Хотя ученые из NASA считают, что до конца 21 века ни один астероид не упадет на нашу планету, все же каждый день за ними наблюдают специальные станции отслеживания. Ведь космос непредсказуем, и любые прогнозы могут не сбыться.

Некоторые из околоземных астероидов считаются такими, которые несут угрозу для нашей планеты, пусть и потенциальную. Например, такие космические камни должны иметь ширину более 100 метров (это как длина поля для футбола) и во время движения должны приближаться к Земле ближе, чем 7,5 млн км (для сравнения, от Земли до Луны – почти 400 тысяч км).

Какие астероиды летят к Земле на этой неделе?

В ближайшие дни, а именно с 6 по 12 сентября, приблизятся сразу 5 космических камней разного размера Фото: NASA

Первый астероид из этого списка называется 2021 JA5 и его обнаружили два года назад. Ширина астероида составляет 18 метров, а это примерно высота пятиэтажного дома. Этот астероид приблизиться к Земле вечером, в среду, 6 сентября. При этом расстояние космического камня от нашей планеты будет составлять 5 млн км.

В пятницу, 8 сентября, к Земле приблизиться сразу два астероида. Первый был обнаружен в этом году и называется 2023 QC5 и учитывая его ширину в 24 метра, его сравнивают с размером самолета. Он будет находиться на расстоянии в 4 млн км от нашей планеты. Астероид шириной 8 метров под названием 2020 GE, был обнаружен 3 года назад и подлетит к Земле на расстояние в 5,6 млн км.

В воскресенье, 10 сентября, к Земле приблизиться астероид под названием 2023 QF6, который обнаружили в этом году и его размер также сравним с размером самолета – 21 метр. Ожидается, что он будет находиться на расстоянии в 2,6 млн км от Земли. Это будет самый близкий космический камень к нашей планете из всего списка.

Наконец, во вторник, 12 сентября, ученые ожидают сближение с нашей планетой обнаруженного 3 года назад астероида 2020 RT2 шириной 7,5 метров. Его путь в космосе должен находится на расстоянии в 4,1 млн км от нашей планеты.

С точки зрения расстояния от Земли все эти астероиды можно считать опасными, но с точки зрения размера – нет. Ученые из NASA считают, что ни один из этих астероидов не изменит своей орбиты, а значит нам переживать не стоит за то, что какой-то космический камень упадет на Землю в ближайшие дни.

Фокус уже писал о том, что в начале существования Солнечной системы астероиды могли менять орбиты планет, в том числе это скорее всего, произошло и с Землей. Но может ли повториться такое событие?

Также Фокус писал о том, что уже совсем скоро космический аппарат NASA доставит на Землю кусочек опасного околоземного астероида. На самом деле это очень важное событие для науки, а для США это будет первая подобная успешная миссия.

Все размеры вышеперечисленных астероидов не идут ни в какое сравнение с размером недавно обнаруженной новой огромной структуры в космосе. Ее диаметр, как уже писал Фокус, составляет колоссальные 1 млрд световых лет — это тысячи триллионов километров.