В Солнечной системе происходят более активные процессы, чем считалось: что творится в Облаке Оорта

Новое исследование показывает, что самая внешняя оболочка нашей звездной системы является более активной, чем предполагали ученые.

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Время от времени в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства попадают кометы или астероиды. Самыми известными среди таких объектов стали Оумуамуа и комета 2I/Борисова. Тогда можно было бы предположить, что в прошлом по крайней мере несколько межзвездных объектов должны были упасть на Землю. Но межзвездных метеоритов так и не было обнаружено. Новое исследование, опубликованное в издании Icarus утверждает, что это связано с тем, что Облако Оорта является гораздо более активным, чем думали ученые, пишет Universe Tosay.

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Облако Оорта представляет собой регион космоса, который наполнен ледяными телами и окружает самые дальние уголки Солнечной системы. Здесь еще ощущается гравитационное влияние Солнца, чтобы местные объекты и само Облако Оорта кружились вокруг нашей звезды.

Когда другая звезда пролетает близко к Солнцу, то объекты из Облака Оорта могут отправится во внутреннюю часть Солнечной системы и, например, стать долгопериодическими кометами. Ученые никогда не видели Облако Оорта напрямую, но знают, что оно существует благодаря особому движению комет.

Астрономы могут различать объекты в Облака Оорта и межзвездные объекты благодаря их орбитам. Межзвездные объекты имеют гиперболическую орбиту, а это значит, что если следить за их движением без влияния гравитации Солнца, то они продолжат свой полет в межзвездное пространство и никогда не вернутся обратно. С другой стороны, объекты из Облака Оорта имеют замкнутый орбитальный путь. Они могут путешествовать в самые отдаленные регионы космоса, но всегда с Солнцем их связывает гравитация звезды.

Новое исследование показывает, что самая внешняя оболочка нашей звездной системы является более активной, чем предполагали ученые Фото: Universe Today

Некоторые межзвездные объекты могут приблизиться к Юпитеру или другой планете, и гравитация такого мира может изменить орбиту движения межзвездного объекта таким образом, что он станет гравитационно связан с Солнцем. Таким образом, некоторые межзвездные объекты могут выглядеть похожими на объекты из Облака Оорта. Считалось, что подобный объект очень редко может получить гиперболическую орбиту.

Но авторы исследования наблюдали некоторые метеориты с гиперболическими траекториями полета. Объединив несколько изображений траектории полета метеорита, можно рассчитать путь его входа в атмосферу Земли.

Как показывает новое исследование, ученые изучили метеорит, который был обнаружен в прошлом году и он имел гиперболическую орбиту. Ученые пришли к выводу, что такую орбиту он приобрел из-за процессов, происходящих в Облаке Оорта и он не является межзвездным объектом. Ученые изучили еще 6 метеоритов с гиперболическими орбитами и пришли к аналогичным выводам. Это значит, что что большинство таких метеоритов не являются межзвездными объектами, а Облако Оорта является более активным, чем предполагалось ранее.

Как уже писал Фокус, в ноябре и декабре к нашей планете подлетят на опасно близкое расстояние 5 астероидов разных размеров. При этом один из них имеет ширину более 1 км. Также ученые ожидают появление в ночном небе в декабре яркой короткопериодической кометы.