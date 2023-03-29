Один раз в тысячу лет. В Млечном Пути зажегся самый яркий "факел" гамма-всплеска

Космический телескоп NASA зафиксировал гамма-всплеск, который произошел на расстоянии в 2 млрд световых лет от Земли.

Related video

Группа ученых из Великобритании представили свое новое исследование, в котором они описывают обнаружение самого яркого гамма-всплеска в истории. Этот мощнейший выброс энергии был в 10 раз ярче всех известных подобных космических событий и произошел на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас, пишет BBC.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Университета Лестера, которые входят в команду исследователей космического телескопа Swift (он занимается поиском и наблюдением за гамма-всплесками), заявили о том, что им удалось обнаружить самый яркий гамма-всплеск в истории. Выброс энергии от этого космического взрыва осветил огромную часть космоса и телескоп Swift смог сделать изображение света, который пронизывает космическую пыль в нашей галактике.

Этот мощнейший выброс энергии был в 10 раз ярче всех известных подобных космических событий и произошел на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас Фото: NASA

По словам ученых, этот гамма-всплеск, который получил название "Самый яркий за все время" (по-английски Brightest Of All Time или сокращенно BOAT), был в 10 раз ярче всех ранее известных гамма-всплесков. Его зафиксировали еще в октябре прошлого года, но результаты анализа этого события ученые представили только сейчас. По словам Фила Эванса из Университета Лестера, Великобритания, гамма-всплеск, который появился в 2 млрд световых лет от нас, был событием, происходящим примерно один раз в 1000 лет.

Гамма-всплесками ученые называют самые сильные выбросы энергии во Вселенной, в результате которых за очень короткое время освобождается столько энергии, сколько может выделить Солнце за 10 млрд лет. Эти события возникают, если они имеют более длительный период излучения, как в этом случае, в результате взрыва сверхновых, то есть конечной стадии жизни огромных звезд. За последние 50 лет астрономы смогли обнаружить большое количество гамма-всплесков.

"Приборы телескопа Swift зафиксировали очень четко и подробно всю картину происходящего события. Самое главное, что телескоп смог создать изображение выброса энергии, а также потоков света, которые пронизывают огромные участки космоса и подсвечивают космическую пыль. Этот снимок похож на мишень в тире, но благодаря таким деталям мы можем тщательно изучить всю эволюцию этого взрыва и лучше понять его природу", — говорит Эванс.

По словам Энди Бидмора из университета Лестера, новое изображение гамма-всплеска и его последствий не просто красивое, но и очень полезное с научной точки зрения.

По словам Энди Бидмора из университета Лестера, новое изображение гамма-всплеска и его последствий не просто красивое, но и очень полезное с научной точки зрения Фото: NASA

"Этот гамма-всплеск похож на факел, который освещает ночную тьму, в данном случае он освещает огромное количество пыли в нашей галактике и это позволяет нам лучше понять его состав и природу", — говорит Бидмор.

По словам Эванса, космический телескоп Swift, даже после 19 лет работы продолжает удивлять новыми открытиями.

Фокус уже писал о том, что в прошлом году ученые зафиксировали появление необычного гамма-всплеска и они считают, что в космосе произошло редкое астрономическое событие. Этот гамма-всплеск меняет представление о том, как происходят космические взрывы.

Также Фокус писал о том, что в прошлом году астрономы обнаружили чрезвычайно мощный гамма-всплеск, который появился на расстоянии в 2,4 млрд световых лет. Ученые предположили, что этот взрыв выбросил столько энергии, что его можно считать рекордсменом.

Что касается выбросов энергии меньших масштабов, то подобное извержение с выбросом плазмы в космос недавно произошло на Солнце. Ученые считают, что уже в конце марта этот поток энергии и солнечных частиц достигнет Земли, что приведет к появлению умеренной геомагнитной бури, как уже писал Фокус.