Один раз на тисячу років. У Чумацькому Шляху засяяв найяскравіший "смолоскип" гамма-спалаху

Космічний телескоп NASA зафіксував гамма-спалах, що з'явився на відстані в 2 млрд світлових років від Землі.

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Група вчених із Великої Британії представили своє нове дослідження, в якому вони описують виявлення найяскравішого гамма-спалаху в історії. Цей потужний викид енергії був у 10 разів яскравішим від усіх відомих подібних космічних подій і з'явися на відстані в 2 млрд світлових років від нас, пише ВВС.

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Вчені з Університету Лестера, які входять до команди дослідників космічного телескопа Swift (він займається пошуком та спостереженням за гамма-спалахами), заявили про те, що їм вдалося виявити найяскравіший гамма-спалах в історії. Викид енергії від цього космічного вибуху освітлив величезну частину космосу і телескоп Swift зміг зробити зображення світла, що пронизує космічний пил у нашій галактиці.

Цей потужний викид енергії був у 10 разів яскравішим від усіх відомих подібних космічних подій і стався на відстані 2 млрд світлових років від нас Фото: NASA

За словами вчених, цей гамма-спалах, що отримав назву "Найяскравіший за весь час" (англійською Brightest Of All Time або скорочено BOAT), був у 10 разів яскравішим від усіх раніше відомих гамма-спалахів. Його зафіксували ще у жовтні минулого року, але результати аналізу цієї події вчені представили лише зараз. За словами Філа Еванса з Університету Лестера, Велика Британія, гамма-спалах, що з'явився в 2 млрд світлових років від нас, був подією, що відбувається приблизно один раз на 1000 років.

Гамма-спалахами вчені називають найсильніші викиди енергії у Всесвіті, внаслідок яких за дуже короткий час звільняється стільки енергії, скільки може виділити Сонце за 10 млрд років. Ці події виникають, якщо вони мають більш тривалий період випромінювання, як у цьому випадку, внаслідок вибуху наднових, тобто кінцевої стадії життя величезних зірок. За останні 50 років астрономи змогли виявити велику кількість гамма-спалахів.

"Прилади телескопа Swift зафіксували дуже чітко і докладно всю картину події, що відбувається. Найголовніше, що телескоп зміг створити зображення викиду енергії, а також потоків світла, які пронизують величезні ділянки космосу і підсвічують космічний пил. Тепер ми можемо ретельно вивчити всю еволюцію цього вибуху та краще зрозуміти його природу", — говорить Еванс.

За словами Енді Бідмора з Університету Лестера, нове зображення гамма-спалаху та його наслідків не просто гарне, а й дуже корисне з погляду науки.

За словами Енді Бідмора з університету Лестера, нове зображення гамма-сплеску та його наслідків не просто гарне, а й дуже корисне з наукового погляду. Фото: NASA

"Цей гамма-спалах схожий на смолоскип, що освітлює нічну темряву, в цьому випадку він освітлює величезну кількість пилу в нашій галактиці і це дозволяє нам краще зрозуміти його склад та природу", — каже Бідмор.

За словами Еванса, космічний телескоп Swift навіть після 19 років роботи продовжує дивувати новими відкриттями.

Фокус вже писав про те, що минулого року вчені зафіксували появу незвичайного гамма-спалаху, і вони вважають, що в космосі сталася рідкісна астрономічна подія. Цей гамма-сплеск змінює уявлення, як відбуваються космічні вибухи.

Також Фокус писав про те, що минулого року астрономи виявили надзвичайно потужний гамма-спалах, що з'явився на відстані 2,4 млрд світлових років. Вчені припустили, що цей вибух викинув стільки енергії, що його можна вважати рекордсменом.

Що стосується викидів енергії менших масштабів, то подібне виверження з викидом плазми в космос нещодавно відбулося на Сонці. Вчені вважають, що вже наприкінці березня цей потік енергії та сонячних частинок досягне Землі, що призведе до появи помірної геомагнітної бурі, як писав Фокус.