Землі досяг незвичайний гамма-спалах: у космосі сталася рідкісна астрономічна подія

Вчені виявили дуже рідкісну космічну подію, яка повністю змінює наявне розуміння космічних вибухів.

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Американські астрономи за допомогою наземних та космічних телескопів виявили дуже незвичайний гамма-спалах — потік високоенергетичного випромінювання, який стався внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок. І цей гамма-спалах змінює уявлення про те, як відбуваються космічні вибухи, пише Daily Mail.

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Вчені виявили довгий гамма-спалах, тривалістю 50 секунд, який назвали GRB21121A в галактиці SDSS J140910.47+275320.8, яка знаходиться на відстані 1,1 млрд світлових років від нас. Тобто, щоб досягти Землі, цей потік випромінювання подолав таку величезну відстань.

Гамма-спалахи бувають короткими (тривалістю до 2 секунд) і довгими (тривалістю кілька десятків секунд або навіть годин). Раніше вважалося, що довгі гамма-спалахи виникають внаслідок вибуху величезної зірки, яка називається надновою.

Вчені з Північно-Західного університету, штат Іллінойс, США, вивчили джерело гамма-спалаху і виявили дуже тьмяний об'єкт, який швидко зник. Але наднові так просто не зникають і вони набагато яскравіші, тому вчені зрозуміли, що вони виявили щось несподіване, що раніше вважалося неможливим.

[ + – ] Гамма-спалахи бувають короткими (тривалістю до 2 секунд) і довгими (тривалістю кілька десятків секунд або навіть годин). Раніше вважалося, що довгі гамма-спалахи виникають внаслідок вибуху величезної зірки, яка називається надновою Фото: NASA

Виявилося, що цей потік випромінювання виник у результаті зіткнення двох нейтронних зірок (це зірки, які з'являються після вибуху наднової), після якого виник масштабний космічний вибух, який називається кілоновою. Такі події бувають дуже рідко, проте астрономи знають, що вони виникають або після зіткнення двох нейтронних зірок, або після зіткнення нейтронної зірки і чорної діри.

"Коли ми виявили цей довгий гамма-спалах, то ми шукали свідчення наднової, але натомість ми стали свідками кілонової. Це змінює уявлення про самі гамма-спалахи і про подібні космічні вибухи. Виявляється, довгі гамма-спалахи можуть народжувати і злиття, адже раніше вважалося, що внаслідок цієї події виникають лише короткі гамма-спалахи", — каже Джилліан Растінежад із Північно-Західного університету.

[ + – ] За словами вчених, це несподіване відкриття дуже важливе для астрономії та для розуміння процесів, що відбуваються у Всесвіті. Фото: ScienceAlert

За словами вчених, це несподіване відкриття дуже важливе для астрономії та для розуміння процесів, що відбуваються у Всесвіті.

Але не тільки гамма-спалах GRB21121A став несподіванкою для вчених, але його рідна галактика також здивувала. Справа в тому, що вона молода і в ній відбувається потужне утворення нових зірок. Але ця галактика є повною протилежністю галактиці NGC 4993, в якій був виявлений єдиний поки відомий вченим гамма-спалах, що з'явився в результаті злиття двох нейтронних зірок. Цей потік випромінювання отримав назву GW170817, але він був коротким гамма-спалахом.

[ + – ] Ця галактика є повною протилежністю галактиці NGC 4993 (на фото), в якій було виявлено єдиний поки відомий вченим гамма-спалах, що з'явився в результаті злиття двох нейтронних зірок (виділений квадратом). Цей потік випромінювання отримало назву GW170817, але воно було коротким гамма-спалахом Фото: NASA

Що стосується кілонової, то ця подія є одним із джерел появи у Всесвіті деяких найважчих елементів. Але за кілоновими дуже складно спостерігати, оскільки вони дуже швидко зникають.

"Але тепер ми знаємо, що за допомогою довгих гамма-спалахів можна знайти кілонові. А за допомогою космічного телескопа Вебба ми зможемо зазирнути всередину цих вибухів, щоб підтвердити деякі наявні теорії", — говорить Растінежад.

Як уже писав Фокус, розгадати деякі таємниці Всесвіту допоможе новий найбільший у світі радіотелескоп SKA, будівництво якого почалося кілька днів тому в Африці та Австралії. Він складатиметься з двох частин, але працюватиме як єдине ціле.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в космосі рекордний потік випромінювання, який з'явився внаслідок величезного вибуху.

Також Фокус писав про те, що вчені зафіксували на Землі сигнал від одного із найпотужніших космічних вибухів в історії.