Знайде смартфон у кишені космонавта на Марсі: розпочалося будівництво найбільшого телескопа на Землі

Величезний радіотелескоп проводитиме спостереження за раннім Усесвітом.

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Після 30 років планування 5 грудня 2022 року в пустелі Кару в Південній Африці та в графстві Мерчісон на заході Австралії розпочалося будівництво найбільшого у світі радіотелескопа під назвою Square Kilometre Array (SKA). Він складатиметься із сотень антен і тарілок та дозволить зазирнути в ранню епоху існування нашого Всесвіту, пише Live Science.

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За словами вчених, новий телескоп зможе отримати найкращі зображення космосу з дуже високою роздільною здатністю. Чутливість телескопа дозволить йому вловлювати навіть слабкі сигнали, які залишилися з перших днів існування Всесвіту. Будівництво величезного телескопа, що складається з двох частин, має завершитися до 2028 року.

SKA складатиметься з 197 параболічних антен, або тарілок, і 131 тисячі дрібніших антен, які на вигляд нагадують сосну. Тобто найбільший телескоп у світі складатиметься з багатьох менших телескопів.

[ + – ] Прототип тарілки, з яких складатиметься телескоп SKA у Південній Африці Фото: trump-elections

Тарілки будуть розміщені в Південній Африці, а дрібніші антени — на заході Австралії. Ці регіони для будівництва були обрані невипадково, адже вони розташовані далеко від штучних радіосигналів, які могли б перешкодити виявленню радіосигналів із глибокого космосу.

"Щоб уявити чутливість SKA: цей телескоп зможе виявити смартфон у кишені астронавта на Марсі на відстані 225 мільйонів кілометрів", — говорить Денні Прайс із Університету Кертін, що в Австралії.

[ + – ] Такий вигляд матиме масив антен телескопа SKA в Австралії Фото: dino

SKA спостерігатиме за багатьма об'єктами, у тому числі чорними дірами та пульсарами, а також зможе заглянути у найранішу історію Всесвіту, коли з'явилися перші зірки та галактики. Також із його допомогою вчені спробують розгадати природу темної матерії.

[ + – ] SKA складатиметься з 197 параболічних антен, або тарілок, і 131 тисячі дрібніших антен, які на вигляд нагадують сосну. Тобто найбільший телескоп у світі складатиметься з багатьох менших телескопів. Фото: trump-elections

"Це унікальний проєкт. За допомогою SKA ми зможемо перевірити теорії Ейнштейна та навіть, можливо, знайдемо інопланетян. Цей телескоп може вловити найслабші радіосигнали, які походять від космічних джерел на відстані мільярдів світлових років від нас. Ми навіть зможемо отримати дані про те, що відбувалася протягом перших сотень мільйонів років після Великого вибуху", — говорить Філ Даймонд, генеральний директор організації SKAO (Square Kilometer Array Organisation), яка керує телескопом.

[ + – ] Найбільший у світі телскоп SKA. Зліва показаний масив тарілок у Південній Африці, а праворуч — антени в Австралії Фото: dino

За словами вчених, телескоп SKA також зможе надати дані про повну історію найпоширенішого елемента в Усесвіті — водню. Тобто телескоп зможе знайти наявність водню в космосі ще до того, як із газових хмар утворилися перші зірки.

Також SKA допоможе розібратися з природою швидких радіосплесків — особливого типу випромінювання, яке за секунду випускає стільки енергії, скільки за рік випускає наше Сонце. Вчені вважають, що таке випромінювання можуть випускати магнетари (тип нейтронних зірок), воно може виникнути в разі зіткненні нейтронних зірок, але в цих сигналів можуть бути інші джерела.

Уже у 2024 році мають розпочати свою роботу 4 тарілки в Африці та 6 антен в Австралії як єдиний телескоп. Але лише за 4 роки завершиться повне будівництво двох масивів. Вартість будівництва оцінюється у 2 млрд євро.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп "Габбл" сфотографував барвистий феєрверк, що залишився після страшної смерті зірки.

А космічний телескоп Вебба, як писав Фокус, зробив зображення найбільшого та найнезвичайнішого супутника Сатурна.