Телескоп Габбл сфотографував барвистий феєрверк, що залишився після страшної смерті зірки (фото)

Залишок від вибуху наднової, що знаходиться поряд із нашою галактикою, опинився у центрі уваги космічного телескопа.

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Барвистий залишок наднової, що залишився після смерті зірки, світиться у космосі як справжній феєрверк на новому дивовижному знімку космічного телескопа Габбл. Ця структура знаходиться галактиці-супутнику Чумацького Шляху — Великої Магелланової Хмари, і приховує в собі нейтронну зірку, що швидко обертається, пише Space.

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Переплетені між собою у складному візерунку нитки синього та помаранчевого кольорів є залишком наднової під назвою DEM L 190, який ще відомий під назвою LMC N49. Такі залишки з'являються внаслідок потужного вибуху, коли величезна зірка закінчує свій життєвий цикл.

DEM L 190 знаходиться на відстані 160 тисяч світлових років від нас у маленькій галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником нашої галактики. Цей залишок наднової, ширина якого становить 75 світлових років, є найяскравішим подібним об'єктом у Великій Магеллановій Хмарі. Показані на знімку Габбла барвисті нитки речовини у майбутньому стануть основою появи нових зірок у цій галактиці.

[ + – ] DEM L 190 знаходиться на відстані 160 тисяч світлових років від нас у маленькій галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником нашої галактики. Цей залишок наднової, ширина якого становить 75 світлових років, є найяскравішим подібним об'єктом у Великій Магеллановій Хмарі Фото: NASA

Але після вибуху наднової залишилися не лише ці яскраві уламки зірки. Учені вважають, що всередині цієї газової хмари ховається нейтронна зірка, що швидко обертається. Вона виникла внаслідок руйнування ядра вихідної зірки та її стиску до дуже дрібних розмірів під впливом гравітації.

За словами вчених, ця нейтронна зірка за вагою еквівалентна вазі Сонця, але її діаметр становить приблизно 20 км. Ця зірка настільки щільна, що чайна ложка речовини тут важить приблизно 4 млрд тонн. Ця нейтронна зірка обертається навколо своєї осі з величезною швидкістю і робить повний оберт усього за 8 секунд. У той же час вона має сильне магнітне поле, яке в квадрильйон разів більше, ніж магнітне поле Землі.

[ + – ] За словами вчених, ця нейтронна зірка за вагою еквівалентна вазі Сонця, але її діаметр становить приблизно 20 км. Ця зірка настільки щільна, що чайна ложка речовини тут важить приблизно 4 млрд тонн Фото: ESO

Завдяки потужному викиду гамма випромінювання цю нейтронну зірку помітили ще понад 40 років тому. З того часу вона викинула лише кілька потоків такого потужного випромінювання. Насправді нейтронні зірки, які мають величезну швидкість обертання і таке сильне магнітне поле називають пульсарами.

Нове зображення залишку наднової DEM L 190 вчені отримали в межах дослідження того, як такі об'єкти взаємодіють із міжзоряним середовищем, тобто газом і пилом у міжзоряному просторі. Але вчені хочуть дізнатися, як цей процес відбувається саме у Великій Магеллановій Хмарі. Також астрономів цікавить питання, як невеликі хмари газу та пилу сприяють еволюції залишків наднових і змінюють їх структуру.

Космічний телескоп Габбл уже вдруге у своїй історії звернув погляд на DEM L 190. Уперше він зробив знімок цієї структури ще 19 років тому, але нове зображення є кращим і точним, що робить це фото ще більш важливим для досліджень.

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