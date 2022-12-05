Телескоп Хаббл запечатлел красочный фейерверк, оставшийся после страшной смерти звезды (фото)

Остаток от взрыва сверхновой, который находится рядом с нашей галактикой, оказался в центре внимания космического телескопа.

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Красочный остаток сверхновой, который остался после смерти звезды, светится в космосе как настоящий фейерверк на новом удивительном снимке космического телескопа Хаббл. Эта структура находится галактике-спутнике Млечного Пути — Большом Магеллановом Облаке, и скрывает в себе быстро вращающуюся нейтронную звезду, пишет Space.

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Переплетенные между собой в сложном узоре нити синего и оранжевого цветов являются остатком сверхновой под названием DEM L 190, который еще известен под названием LMC N49. Такие остатки появляются в результате мощного взрыва, когда огромная звезда заканчивает свой жизненный цикл.

DEM L 190 находится на расстоянии в 160 тысяч световых лет от нас в маленькой галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником нашей галактики. Этот остаток сверхновой, ширина которого составляет 75 световых лет, является самым ярким подобным объектом в Большом Магеллановом Облаке. Показанные на снимке Хаббла красочные нити вещества в будущем станут основой для появления новых звезд в этой галактике.

[ + – ] DEM L 190 находится на расстоянии в 160 тысяч световых лет от нас в маленькой галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником нашей галактики. Этот остаток сверхновой, ширина которого составляет 75 световых лет, является самым ярким подобным объектом в Большом Магеллановом Облаке Фото: NASA

Но после взрыва сверхновой остались не только эти яркие обломки звезды. Ученые считают, что внутри этого газового облака скрывается быстро вращающаяся нейтронная звезда. Она появилась в результате разрушения ядра исходной звезды и его сжатия до очень маленьких размеров под действием гравитации.

По словам ученых, эта нейтронная звезда по весу эквивалентна весу Солнца, но ее диаметр составляет примерно 20 км. Эта звезда настолько плотная, что чайная ложка вещества здесь весит примерно 4 млрд тонн. Данная нейтронная звезда вращается вокруг своей оси с огромной скоростью и делает полный оборот всего за 8 секунд. В то же время она имеет сильнейшее магнитное поле, которое в квадриллион раз больше, чем магнитное поле Земли.

[ + – ] По словам ученых, эта нейтронная звезда по весу эквивалентна весу Солнца, но ее диаметр составляет примерно 20 км. Эта звезда настолько плотная, что чайная ложка вещества здесь весит примерно 4 млрд тонн Фото: ESO

Благодаря мощному выбросу гамма излучения, эту нейтронную звезду обнаружили еще более 40 лет назад. С тех пор она выбросила всего несколько потоков такого мощного излучения. На самом деле нейтронные звезды, которые имеют огромную скорость вращения и такое сильное магнитное поле называют пульсарами.

Новое изображение остатка сверхновой DEM L 190 ученые получили в рамках исследования того, как такие объекты взаимодействуют с межзвездной средой, то есть газом и пылью в межзвездном пространстве. Но ученые хотят узнать, как этот процесс происходит именно в Большом Магеллановом Облаке. Также астрономов интересует вопрос, как небольшие облака газа и пыли способствуют эволюции остатков сверхновых и меняют их структуру.

Космический телескоп Хаббл уже во второй раз в своей истории обратил взор на DEM L 190. Впервые он сделал снимок этой структуры еще 19 лет назад, но новое изображение является более лучшим и более точным, что делает эту фотографию еще более важной для исследований.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили экзопланету, которая в 2 раза плотнее Земли. Но они пока точно не знают, как она появилась.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок слияния двух галактик, в результате которого появилась необычная структура.