"Магическое" кольцо. Телескоп Хаббл сделал изображение необычной космической структуры (фото)

Удивительное кольцо из звезд является результатом прямого столкновения двух галактик.

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Очень сильное гравитационное взаимодействие между двумя галактика в созвездии Эридан привело к тому, что звезды этих галактик закрутились в огромное очень яркое кольцо. Такое удивительное явление стало возможным после прямого столкновения и последующего слияния галактик, пишет Live Science.

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Космический телескоп Хаббл сделал действительно поражающий воображение снимок слияния двух галактик, которые превратились в одно огромное яркое кольцо из звезд. Эти связанные теперь между собой галактики имеют общее название Arp-Madore 417-391 и находятся на расстоянии в 670 млн световых лет от нас.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл сделал действительно поражающий воображение снимок слияния двух галактик, которые превратились в одно огромное яркое кольцо из звезд. Эти связанные теперь между собой галактики имеют общее название Arp-Madore 417-391 и находятся на расстоянии в 670 млн световых лет от нас Фото: ESA

Новый снимок, который опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА), телескоп Хаббл сделал с помощью своей камеры ACS, которая предназначена за наблюдением очень далеких галактик, особенно тех, которые появились еще в ранней истории нашей Вселенной.

По словам ученых из ЕКА, эти две галактики исказила сильнейшая гравитация и это привело к тому, что звезды этих галактик закрутились в гигантское кольцо, а ядра галактик оказались на относительно близком расстоянии друг от друга. И это можно увидеть в нижней части необычного кольца.

Три года назад космический телескоп Хаббл уже делал снимок похожего столкновения галактик под названием Arp-Madore 2026-424. В результате такого слияния появилось немного неправильное кольцо, которое напоминает лицо привидения.

[ + – ] Три года назад космический телескоп Хаббл уже делал снимок похожего столкновения галактик под названием Arp-Madore 2026-424. В результате такого слияния появилось немного неправильное кольцо, которое напоминает лицо привидения Фото: ESA

По словам астрономов, подобные кольца, во время слияний галактик можно увидеть очень редко, ведь они появляются только при лобовом столкновении двух галактик. В то время как большинство таких слияний происходит медленно, и сила гравитации притягивает галактики с течением времени.

Такие кольцевые структуры не вечны. По словам ученых, эти кольца существуют примерно 100 млн лет, после чего структура распадается, звезды возвращаются обратно в свои галактики и в конечном итоге через 1-2 млрд лет в космосе возникает одна новая огромная галактика.

[ + – ] Такие кольцевые структуры не вечны. По словам ученых, эти кольца существуют примерно 100 млн лет, после чего структура распадается, звезды возвращаются обратно в свои галактики и в конечном итоге через 1-2 млрд лет в космосе возникает одна новая огромная галактика Фото: ESA

На сегодняшний день астрономы смогли уже увидеть примерно 100 кольцевых структур, которые возникли после столкновения двух галактик. Но у Arp-Madore 417-391 есть ключевая особенность – лишь небольшое количество слияний галактик приводит к появлению такого практически идеального кольца.

Хотя ученые до сих пор полностью не понимают процесс образования таких кольцевых структур, что касается данного изображения Хаббла, то они считают, что идеальную форму кольцо приобрело из-за почти одинакового размера двух галактик. Такой вывод астрономы сделали на основе яркости и размеров двух галактических центров.

Ученые надеются, что больше информации об этом удивительном кольце они смогут получить с помощью космического телескопа Уэбба.

Как уже писал Фокус, астрономы разгадали 40-летнюю загадку черной дыры с помощью космического телескопа NASA.

Что касается снимков телескопа Хаббл, то Фокус уже писал о том, что он сделал изображение облака из газа и пыли, в котором началось формирование новой звезды.