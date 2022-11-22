Удивительное зрелище. Телескоп Хаббл увидел самый первый этап рождения новой звезды (фото)

На новом изображении видно плотное облако из газа и пыли, которое вскоре превратится в молодую звезду.

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Космический телескоп Хаббл сделал снимок плотного облака из газа и пыли под названием CB 130-3. Этот космический объект называется плотное ядро, и он находится в созвездии Змеи на расстоянии в 650 световых лет от нас. На фоне этого плотного облака также можно увидеть тысячи других уже ярко сияющих звезд, пишет Universe Today.

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Процесс рождения новых звезд таит в себе еще много загадок, которые еще предстоит разгадать астрономам. Новое изображение телескопа Хаббл показывает плотное скопление газа и пыли, в котором уже находится "зародыш" будущей звезды. Это плотное ядро находится в регионе космоса, где из больших газовых туманностей постоянно рождаются новые звезды.

Рождение звезды – это длительный процесс и такие плотные ядра являются лишь его частью. Все начинается задолго до появления этих объектов в скоплениях газа и пыли, которые называются туманностями. На эти туманности могут повлиять ударные волны от взрыва сверхновых, которые разрывают их на части, в результате чего формируются сгустки вещества под названием плотные ядра.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл сделал снимок плотного облака из газа и пыли под названием CB 130-3. Этот космический объект называется плотное ядро, и он находится созвездии Змеи на расстоянии в 650 световых лет от наc Фото: NASA

Внутри этих объектов все вещество закручивается и попадает в центр, то есть происходит концентрация вещества в одном месте. Когда это происходит, давление и температура повышаются и когда накопится достаточно вещества появляется протозвезда. В зависимости от массы накопленного материала процесс формирования протозвезды может занять до 1000 лет. После своего появления протозвезда, которая еще не является полноценной звездой, продолжает притягивать к себе вещество из плотного ядра еще несколько сотен тысяч лет.

В состоянии протозвезды будущая звезда может пребывать несколько сотен миллионов лет, но в конце концов температура и давление становятся настолько высокими, что в ядре протозвезды начинается термоядерная реакция. Это и есть момент рождения новой полноценной звезды.

CB130-3 является одним из многих плотных ядер, за которыми наблюдают астрономы, чтобы понять все детали звездообразования. Ученые уже знают, что внутри этого облака находится звездный зародыш, который должен со временем стать похожей на Солнце звездой.

[ + – ] Это плотное ядро находится регионе космоса, где из больших газовых туманностей постоянно рождаются новые звезды Фото: NASA

Объекты, подобные этому, обладают интересными химическими свойствами. Содержащиеся в нем молекулы особенно полезны для отслеживания химического состава густых газовых и пылевых облаков, в которых формируются звезды. Они используют эти молекулы для отслеживания химических элементов в протопланетных дисках, а особенно сложных органических соединений, которые в конечном итоге могут повлиять на возможное формирование жизни.

Кстати, как выяснили ученые плотность CB130-3 не везде одинакова. Она намного меньше на окраинах и сильно увеличивается ближе к центру. Из-за этой высокой плотности сложно увидеть, что происходит внутри, но данные телескопа Хаббл дают представление о внутренней структуре этого объекта, где рождается будущая звезда.

Как уже писал Фокус, огромная спиральная галактика поможет астрономам решить одну из самых больших загадок в астрономии.

Также Фокус писал о, казалось бы, обычном слиянии нейтронных звезд, но в результате обнаруженного недавно события, появился необычный объект, который разрушает все астрономические теории.