Огромная спиральная галактика поможет астрономам решить одну из самых больших загадок в астрономии

Космический телескоп Хаббл изучил спиральную галактику, чтобы помочь астрономам улучшить измерение огромных космических расстояний.

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Телескоп Хаббл сделал изображение огромной спиральной галактики, которая имеет овальную форму под названием NGC 7038. Для этого ему понадобилось 15 часов наблюдений, чтобы можно было увидеть 4 спиральных рукава голубого цвета и бледно-желтый центр галактики. Целью нового наблюдения телескопа Хаббла была проверка двух наиболее распространенных методов измерения расстояния в космосе: с помощью сверхновых типа la и переменных пульсирующих звезд, под названием цефеиды, пишет Space.

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Галактика NGC 7038 находится в созвездии Индеец на расстоянии в 220 млн световых лет от нас. На новом изображении телескопа Хаббл эта галактика видна во всех подробностях, включая огромное количество далеких звезд и галактик рядом с ней.

Эта галактика и ее окружение является очень важной целью исследования астрономов, особенно если речь идет о проверке методов измерения расстояний до далеких космических объектов.

По словам ученых из команды телескопа Хаббл, сейчас для расчета расстояний в космосе используют сверхновые типа la и цефеиды. Свет от сверхновых уменьшается по мере его перемещения в космосе, в то время как цефеиды представляют собой звезды, которые становятся ярче и тускнеют с постоянной скоростью, что также позволяет использовать их для определения расстояния.

Точность измерения расстояний в самых больших космических масштабах зависит от того, насколько точно можно определить расстояния до более близких объектов. Поэтому в данном плане галактика NGC 7038 оказалась особенно полезной для астрономов.

[ + – ] Телескоп Хаббл сделал изображение огромной спиральной галактики, которая имеет овальную форму под названием NGC 7038. Для этого ему понадобилось 15 часов наблюдений, чтобы можно было увидеть 4 спиральных рукава голубого цвета и бледно-желтый центр галактики. Целью нового наблюдения телескопа Хаббла была проверка двух наиболее распространенных методов измерения расстояния в космосе: с помощью сверхновых типа la и переменных пульсирующих звезд, под названием цефеиды Фото: ESA

По данным Европейского космического агентства, за более 30 лет работы телескоп Хаббл и его все более точные измерения расстояний сделали важный вклад в решение одной из самых интригующих загадок в астрономии.

Измерения расстояний в космосе ученые используют для получения величины, которая называется постоянная Хаббла, и она показывает насколько быстро расширяется Вселенная.

По мере того, как измерения постоянной Хаббла становились более точными, их значение все более не совпадало со значением постоянной Хаббла, которые были получены из наблюдений за реликтовым излучением, оставшимся после Большого взрыва.

Это загадочное несоответствие между двумя значениями постоянной Хаббла предполагает, что новое открытие только ждет своего часа. И если в этом не поможет Хаббл, то точно эту проблему сможет решить космический телескоп Уэбб, говорится в заявлении Европейского космического агентства.

Как уже писал Фокус, астрономы предполагают, что смогли вычислить точную скорость расширения Вселенной и она больше, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование предполагает, что разобраться с тайнами скорости расширения Вселенной могут помочь наблюдения за черными дырами.

Фокус уже писал о настоящей загадке, которую еще предстоит разгадать астрономам и связана она с появлением невозможного объекта во время слияния нейтронных звезд.