Величезна спіральна галактика допоможе астрономам розв'язати одну з найбільших загадок астрономії

Космічний телескоп Габбл вивчив спіральну галактику, щоб допомогти астрономам покращити вимір величезних космічних відстаней.

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Телескоп Габбл зробив зображення величезної спіральної галактики, яка має овальну форму під назвою NGC 7038. Для цього йому знадобилося 15 годин спостережень, щоб можна було побачити 4 спіральні рукави блакитного кольору та блідо-жовтий центр галактики. Ціллю нового спостереження телескопа Габбл була перевірка двох найпоширеніших методів вимірювання відстані в космосі: за допомогою наднових типу la і змінних пульсуючих зірок під назвою цефеїди, пише Space.

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Галактика NGC 7038 знаходиться в сузір'ї Індіанець на відстані 220 млн світлових років від нас. На новому зображенні телескопа Габбл ця галактика помітна у всіх подробицях, включаючи величезну кількість далеких зірок і галактик поруч із нею.

Ця галактика та її оточення є дуже важливою ціллю дослідження астрономів, особливо якщо йдеться про перевірку методів вимірювання відстаней до далеких космічних об'єктів.

За словами вчених із команди телескопа Габбл, зараз для розрахунку відстаней у космосі використовують наднові типу la та цефеїди. Світло від наднових зменшується в міру його переміщення в космосі тоді, як цефеїди є зірками, які стають яскравішими і тьмяніють з постійною швидкістю, що також дозволяє використовувати їх для визначення відстані.

Точність вимірювання відстаней у найбільших космічних масштабах залежить від того, наскільки точно можна визначити відстані до ближчих об'єктів. Тому в цьому плані галактика NGC 7038 виявилася особливо корисною для астрономів.

[ + – ] Телескоп Габбл зробив зображення величезної спіральної галактики, яка має овальну форму під назвою NGC 7038. Для цього йому знадобилося 15 годин спостережень, щоб можна було побачити 4 спіральні рукави блакитного кольору та блідо-жовтий центр галактики. Метою нового спостереження телескопа Габбл була перевірка двох найпоширеніших методів вимірювання відстані в космосі: за допомогою наднових типу la і змінних пульсуючих зірок, під назвою цефеїди Фото: ESA

За даними Європейського космічного агентства, за понад 30 років роботи телескоп Габбл і його дедалі точніші виміри відстаней зробили важливий внесок у розв'язанні однієї з найцікавіших загадок в астрономії.

Вимірювання відстаней в космосі вчені використовують для отримання величини, яка називається постійна Габбла, і вона показує, наскільки швидко розширюється Всесвіт.

У міру того, як виміри постійної Габбла ставали точнішими, їх значення все більше не збігалося зі значенням постійної Габбла, отриманими зі спостережень за реліктовим випромінюванням після Великого вибуху.

Ця загадкова невідповідність між двома значеннями постійної Габбла припускає, що нове відкриття тільки чекає свого часу. І якщо в цьому не допоможе Габбл, то точно цю проблему зможе вирішити космічний телескоп Вебб, йдеться у заяві Європейського космічного агентства.

Як вже писав Фокус, астрономи припускають, що змогли обчислити точну швидкість розширення Всесвіту і вона більша, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження припускає, що розібратися з таємницями швидкості розширення Всесвіту можуть допомогти спостереження за чорними дірами.

Фокус вже писав про справжню загадку, яку ще належить розгадати астрономам і пов'язана вона з появою неможливого об'єкта під час злиття нейтронних зір.