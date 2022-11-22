Дивовижне видовище. Телескоп Габбл побачив перший етап народження нової зірки (фото)

На новому зображенні видно щільну хмару з газу та пилу, яка незабаром перетвориться на молоду зірку.

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Космічний телескоп Габбл зробив знімок щільної хмари з газу та пилу під назвою CB 130-3. Цей космічний об'єкт називається щільне ядро, і він знаходиться в сузір'ї Змії на відстані 650 світлових років від нас. На тлі цієї щільної хмари також можна побачити тисячі інших зірок, що вже яскраво сяють, пише Universe Today.

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Процес народження нових зірок таїть у собі ще багато загадок, які ще розгадати астрономам. Нове зображення телескопа Габбл показує щільне скупчення газу та пилу, в якому вже знаходиться "зародок" майбутньої зірки. Це щільне ядро розташоване у регіоні космосу, де з великих газових туманностей постійно народжуються нові зірки.

Народження зірки — це тривалий процес, і такі щільні ядра є лише його частиною. Усе починається задовго до появи цих об'єктів у скупченнях газу та пилу, які називаються туманностями. На ці туманності можуть вплинути ударні хвилі від вибуху наднових, які розривають їх на частини, унаслідок чого формуються згустки речовини під назвою щільні ядра.

[ + – ] Космічний телескоп Габбл зробив знімок щільної хмари з газу та пилу під назвою CB 130-3. Цей космічний об'єкт називається щільне ядро, і він знаходиться сузір'ї Змії на відстані 650 світлових років від наc Фото: NASA

Усередині цих об'єктів уся речовина закручується і потрапляє у центр, тобто відбувається концентрація речовини в одному місці. Коли це відбувається, тиск і температура підвищуються і коли накопичиться достатньо речовини, з'являється протозірка. Залежно від маси накопиченого матеріалу процес формування протозірки може тривати до 1 000 років. Після своєї появи протозірка, яка ще не є повноцінною зіркою, продовжує притягувати до себе речовину зі щільного ядра ще кілька сотень тисяч років.

У стані протозірки майбутня зірка може перебувати кілька сотень мільйонів років, але врешті-решт температура та тиск стають настільки високими, що в ядрі протозірки починається термоядерна реакція. Це і є момент народження нової повноцінної зірки.

CB130-3 є одним із багатьох щільних ядер, за якими спостерігають астрономи, щоб зрозуміти всі деталі зіркоутворення. Учені вже знають, що всередині цієї хмари знаходиться зоряний зародок, який має згодом стати схожою на Сонце зіркою.

[ + – ] Це щільне ядро знаходиться в регіоні космосу, де з великих газових туманностей постійно народжуються нові зірки Фото: NASA

Об'єкти, подібні до цього, мають цікаві хімічні властивості. Молекули, що містяться в ньому, особливо корисні для відстеження хімічного складу густих газових і пилових хмар, в яких формуються зірки. Вони використовують ці молекули для відстеження хімічних елементів у протопланетних дисках, а особливо складних органічних сполук, які можуть вплинути на можливе формування життя.

До речі, як з'ясували вчені густина CB130-3 не скрізь однакова. Вона набагато менша на околицях і сильно збільшується ближче до центру. Через цю високу щільність важко побачити, що відбувається всередині, але дані телескопа Габбл дають уявлення про внутрішню структуру цього об'єкта, де народжується майбутня зірка.

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