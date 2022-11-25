"Магічне" кільце. Телескоп Габбл зробив зображення незвичайної космічної структури (фото)

Дивовижне кільце із зірок є результатом прямого зіткнення двох галактик.

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Дуже сильна гравітаційна взаємодія між двома галактиками в сузір'ї Ерідан призвела до того, що зірки цих галактик закрутилися у величезне дуже яскраве кільце. Таке дивовижне явище стало можливим після прямого зіткнення і подальшого злиття галактик, пише Live Science.

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Космічний телескоп Габбл зробив разючий знімок злиття двох галактик які перетворилися на одне величезне яскраве кільце із зірок. Ці пов'язані тепер між собою галактики мають загальну назву Arp-Madore 417-391 і знаходяться на відстані 670 млн світлових років від нас.

[ + – ] Космічний телескоп Габбл зробив разючий знімок злиття двох галактик які перетворилися на одне величезне яскраве кільце із зірок. Ці пов'язані тепер між собою галактики мають загальну назву Arp-Madore 417-391 і знаходяться на відстані 670 млн світлових років від нас Фото: ESA

Новий знімок, опублікований Європейським космічним агентством (ЄКА), телескоп Габбл зробив за допомогою своєї камери ACS, яка призначена за спостереженням дуже далеких галактик, особливо тих, які з'явилися ще в ранній історії нашого Всесвіту.

За словами вчених з ЄКА, ці дві галактики спотворили найсильніша гравітація і це призвело до того, що зірки цих галактик закрутилися в гігантське кільце, а ядра галактик опинилися на відносно близькій відстані одна від одної. І це можна побачити у нижній частині незвичайного кільця.

Три роки тому космічний телескоп Габбл уже робив знімок схожого зіткнення галактик під назвою Arp-Madore 2026-424. Унаслідок такого злиття з'явилося трохи неправильне кільце, яке нагадує обличчя привида.

[ + – ] Три роки тому космічний телескоп Габбл уже робив знімок схожого зіткнення галактик під назвою Arp-Madore 2026-424. Унаслідок такого злиття з'явилося трохи неправильне кільце, яке нагадує обличчя привида Фото: Apophis

За словами астрономів, подібні кільця під час злиття галактик можна побачити дуже рідко, адже вони з'являються лише при лобовому зіткненні двох галактик. У той час як більшість таких злиттів відбувається повільно, і сила гравітації притягує галактики з часом.

Такі кільцеві структури не вічні. За словами вчених, ці кільця існують приблизно 100 млн років, після чого структура розпадається, зірки повертаються назад у свої галактики і зрештою через 1-2 млрд років у космосі виникає одна нова величезна галактика.

[ + – ] Такі кільцеві структури не вічні. За словами вчених, ці кільця існують приблизно 100 млн років, після чого структура розпадається, зірки повертаються назад у свої галактики і зрештою через 1-2 млрд років у космосі виникає одна нова величезна галактика Фото: Apophis

На сьогодні астрономи змогли вже побачити приблизно 100 кільцевих структур, що виникли після зіткнення двох галактик. Але Arp-Madore 417-391 має ключову особливість — лише невелика кількість злиттів галактик призводить до появи такого практично ідеального кільця.

Хоча вчені досі повністю не розуміють процес утворення таких кільцевих структур, що стосується цього зображення Габбла, вони вважають, що ідеальну форму кільце набуло через майже однаковий розмір двох галактик. Такий висновок астрономи зробили на основі яскравості та розмірів двох галактичних центрів.

Учені сподіваються, що більше інформації про це дивовижне кільце вони зможуть отримати за допомогою космічного телескопа Вебба.

Як уже писав Фокус, астрономи розгадали 40-річну загадку чорної дірки за допомогою космічного телескопа NASA.

Що стосується знімків телескопа Габбл, то Фокус уже писав про те, що він зробив зображення хмари з газу та пилу, в якому почалося формування нової зірки.