Найдет смартфон в кармане космонавта на Марсе: началось строительство крупнейшего телескопа на Земле

Огромный радиотелескоп будет проводить наблюдения за самой ранней Вселенной.

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После 30 лет планирования 5 декабря 2022 года в пустыне Кару в Южной Африке и в графстве Мерчисон на западе Австралии началось строительство самого большого в мире радиотелескопа под названием Square Kilometre Array (SKA). Он будет состоять из сотен антенн и тарелок и позволит заглянуть в самую раннюю эпоху существования нашей Вселенной, пишет Live Science.

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По словам ученых, новый телескоп сможет получить самые лучшие изображения космоса с очень высоким разрешением. Чувствительность телескопа позволит ему улавливать даже самые слабые сигналы, которые остались с первых дней существования Вселенной. Строительство огромного телескопа, который состоит из двух частей, должно завершиться к 2028 году.

SKA будет состоять из 197 параболических антенн, или тарелок, и 131 тысячи более мелких антенн, которые по виду напоминают сосну. То есть самый большой телескоп в мире будет состоять из множества меньших телескопов.

[ + – ] Прототип тарелки, из которых будет состоять телескоп SKA в Южной Африке Фото: BBC

Тарелки будут размещены в Южной Африке, а более мелкие антенны – на западе Австралии. Эти регионы для строительства были выбраны не случайно. Ведь они находятся вдали от искусственных радиосигналов, которые могли бы помешать обнаружению радиосигналов из глубокого космоса.

"Чтобы представить чувствительность SKA, то этот телескоп сможет обнаружить смартфон в кармане астронавта на Марсе, на расстоянии 225 миллионов километров", — говорит Дэнни Прайс из Университета Кертин, Австралия.

[ + – ] Так будет выглядеть массив антенн телескопа SKA в Австралии Фото: Live Science

SKA будет наблюдать за многими объектами, в том числе черными дырами и пульсарами, а также сможет заглянуть в самую раннюю историю Вселенной, когда появились первые звезды и галактики. Также с его помощью ученые попытаются разгадать природу темной материи.

[ + – ] SKA будет состоять из 197 параболических антенн, или тарелок, и 131 тысячи более мелких антенн, которые по виду напоминают сосну. То есть самый большой телескоп в мире будет состоять из множества меньших телескопов Фото: BBC

"Это уникальный проект. С помощью SKA мы сможем проверить теории Эйнштейна и даже возможно найдем инопланетян. Этот телескоп может уловить самые слабые радиосигналы, которые исходят от космических источников на расстоянии в миллиарды световых лет от нас. Мы даже сможем получить данные о том, что происходила в течении первых сотен миллионов лет после Большого взрыва", — говорит Фил Даймонд, генеральный директор управляющей телескопом организации SKAO (Square Kilometer Array Organisation).

[ + – ] Самый большой в мире телскоп SKA. Слева показан массив тарелов в Южной Африке, а справа - антенны в Австралии Фото: Live Science

По словам ученых телескоп SKA также сможет предоставить данные о полной истории самого распространенного элемента во Вселенной — водорода. То есть телескоп сможет обнаружить наличие водорода в космосе еще до того, как из газовых облаков образовались первые звезды.

Также SKA поможет разобраться с природой быстрых радиовсплесков, особого типа излучения, которое за долю секунды выпускает столько энергии, сколько за год выпускает наше Солнце. Ученые считают, что такое излучение могут выпускать магнетары (тип нейтронных звезд), оно может появится при столкновение нейтронных звезд, но у этих сигналов могут быть и другие источники.

Уже в 2024 году должны начать свою работу 4 тарелки в Африке и 6 антенн в Австралии, как единый телескоп. Но только через 4 года завершится полное строительство двух массивов. Стоимость строительства оценивается в 2 млрд евро.

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