На Солнце появилась огромная дыра: к Земле полетел поток плазмы со скоростью в 2,8 млн км/час (фото)

На Солнце появилась новая корональная дыра, которая в 20 раз больше Земли по размерам.

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За две недели на Солнце появилась уже вторая гигантская корональная дыра, которая в 20 раз больше нашей планеты по размерам. Из этой дыры вырвался поток плазмы со скоростью в 2,8 млн км и уже в пятницу, 31 марта, вечером или в субботу, 1 апреля, утром, он достигнет Земли, пишет Futurism.

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На прошлой неделе, как уже писал Фокус, из такой же гигантской корональной дыры вырвался огромный поток плазмы, который достиг Земли в пятницу, 24 марта и это привело к появлению самой сильной геомагнитной бури за последние 6 лет. В результате этого события, как это иногда бывает, на некоторое время была отключена радиосвязь, но самое главное полярные сияния сместились намного южнее, чем они обычно появляются. Нечто подобное ученые прогнозируют и в этот раз.

Из этой огромной корональной дыры на прошлой неделе вырвался поток плазмы Фото: NASA

Но новая корональная дыра, в отличие от своей предшественницы, расположена ближе к экватору Солнца. В принципе такие дары чаще всего и возникают ближе к полюсам нашей звезды. Ученые считают, что особого вреда солнечные частицы, которые достигнут Земли, не принесут. Возникшая не очень сильная геомагнитная буря, в результате взаимодействия солнечных частиц с атмосферой Земли, приведет к появлению красочных полярных сияний.

За две недели на Солнце появилась уже вторая гигантская корональная дыра, которая в 20 раз больше нашей планеты по размерам. Из этой дыры вырвался поток плазмы со скоростью в 2,8 млн км и уже в пятницу, 31 марта, вечером или в субботу, 1 апреля, утром, он достигнет Земли Фото: NASA

Дело в том, что по прогнозам ученых, большая часть плазменного потока минует Землю и такой сильной геомагнитной бури, как была на прошлой неделе не возникнет. По словам Дэниэла Вершарена из Университетского колледжа Лондона, эта корональная дыра представляет особый научный интерес из-за своего месторасположения на Солнце.

По словам астрономов, корональные дыры начинают чаще появляться ближе к экватору Солнца тогда, когда наша звезда постепенно приближается к пику своей активности во время 11-летнего солнечного цикла. Из корональных дыр на поверхности Солнца, потокам плазмы легче вырваться с огромной скоростью в космос. И если в это время на пути такого потока находится Земля, то обязательно появится геомагнитная буря. По словам Вершарена, в этот раз не стоит ожидать настолько ярких полярных сияний и они будут находиться не настолько далеко от полярных областей Земли.

По словам астрономов, корональные дыры начинают чаще появляться ближе к экватору Солнца тогда, когда наша звезда постепенно приближается к пику своей активности во время 11-летнего солнечного цикла Фото: NASA

Ученый объясняет, что очень сильная геомагнитная буря на прошлой неделе возникла не только в результате выброса плазмы из корональной дыры. В это же время из солнечных пятен также вырвались потоки плазмы и все эти солнечные частицы устремились к нашей планете.

"Я не думаю, что стоит сильно переживать. Если вдруг случится так, что на Солнце произойдет еще и корональный выброс массы в ближайшие дни, то тогда может появиться очень сильная геомагнитная буря. Но предсказать это очень трудно", — говорит Вершарен.

Также Фокус писал о том, что недавно на Солнце появился огромный солнечный "торнадо", изображения которого прислали на Землю космические аппараты. Высота этого вихря была эквивалентна 10 размерам Земли.