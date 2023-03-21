В 10 раз больше Земли. На Солнце появился огромный "солнечный торнадо" высотой 120 тысяч км (видео)

Космический аппарат NASA сделал потрясающие снимки невероятно большого по размерам выброса плазмы на Солнце.

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Аппарат SDO несколько дней наблюдал за выбросом плазмы с поверхности Солнца, который закручивался как торнадо у Северного полюса нашей звезды, пишет Daily Mail.

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С 15 по 18 марта космический аппарат NASA SDO наблюдал за появлением на Солнце "солнечного торнадо" высотой в 120 тысяч км, что примерно в 10 раз больше размеров Земли. Этот торнадо, состоящий из горячей плазмы, появился в районе Северного полюса Солнца и в течение нескольких дней происходил выброс намагниченного газа в космос. По словам ученых, скорость потока плазмы составляла примерно 500 тысяч км/час.

Аппарат SDO несколько дней наблюдал за выбросом плазмы с поверхности Солнца, который закручивался как торнадо у Северного полюса нашей звезды Фото: NASA

Такие "солнечные торнадо" появляются из-за спиралевидных магнитных структур, которые поднимаются из внутренних частей Солнца и закрепляются на поверхности звезды. Когда столб плазмы, который называется протуберанец, вырывается изнутри магнитной структуры, он двигается вдоль спирального магнитного поля, а это заставляет плазму закручиваться в виде торнадо.

Такие "солнечные торнадо" появляются из-за спиралевидных магнитных структур, которые поднимаются из внутренних частей Солнца и закрепляются на поверхности звезды Фото: NASA

Сейчас на Солнце происходят все чаще подобные странные события. Например, такой же торнадо астрономы уже наблюдали в феврале этого года. И он тоже появился в районе Северного полюса Солнца.

Сейчас на Солнце происходят все чаще подобные странные события. Например, такой же торнадо астрономы уже наблюдали в феврале этого года. И он тоже появился в районе Северного полюса Солнца Фото: NASA

Ученые предполагают, что подобные плазменные вихри как-то связаны с изменением направления магнитного поля Солнца, которое происходит один раз в каждом 11-летнем солнечном цикле. По словам Скотта Макинтоша из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, США, до сих пор точно понять природу таких образований на Солнце не удалось.

"Почему эти вихри формируются только в полярном регионе и почему у них такая периодичность появления? Нам еще предстоит найти ответы на эти вопросы", — говорит Макинтош.

Фокус уже писал о том, что в середине марта на Солнце произошло извержение так называемой "темной" плазмы. Этот газ на самом деле не черного цвета, просто его температура ниже чем у окружающей среды, а потому он не такой яркий. Этот выброс плазмы через несколько дней достиг Земли и привел к кратковременным проблемам со связью в полярных регионах планеты.

В начале марта этого года, как уже писал Фокус, на Солнце произошла одна из самых сильных вспышек класса Х2. Тогда произошел не только сильнейший выброс энергии, но и корональный выброс массы. И это привело к сильной геомагнитной буре на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что в начале февраля из солнечного пятна, которое по размерам больше Земли в 10 раз, вырвался огромный поток плазмы, который также устремился к Земле, что привело к проблемам со связью на планете.