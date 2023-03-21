В 10 раз больше Земли. На Солнце появился огромный "солнечный торнадо" высотой 120 тысяч км (видео)
Космический аппарат NASA сделал потрясающие снимки невероятно большого по размерам выброса плазмы на Солнце.
Аппарат SDO несколько дней наблюдал за выбросом плазмы с поверхности Солнца, который закручивался как торнадо у Северного полюса нашей звезды, пишет Daily Mail.
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С 15 по 18 марта космический аппарат NASA SDO наблюдал за появлением на Солнце "солнечного торнадо" высотой в 120 тысяч км, что примерно в 10 раз больше размеров Земли. Этот торнадо, состоящий из горячей плазмы, появился в районе Северного полюса Солнца и в течение нескольких дней происходил выброс намагниченного газа в космос. По словам ученых, скорость потока плазмы составляла примерно 500 тысяч км/час.
Такие "солнечные торнадо" появляются из-за спиралевидных магнитных структур, которые поднимаются из внутренних частей Солнца и закрепляются на поверхности звезды. Когда столб плазмы, который называется протуберанец, вырывается изнутри магнитной структуры, он двигается вдоль спирального магнитного поля, а это заставляет плазму закручиваться в виде торнадо.
Сейчас на Солнце происходят все чаще подобные странные события. Например, такой же торнадо астрономы уже наблюдали в феврале этого года. И он тоже появился в районе Северного полюса Солнца.
Ученые предполагают, что подобные плазменные вихри как-то связаны с изменением направления магнитного поля Солнца, которое происходит один раз в каждом 11-летнем солнечном цикле. По словам Скотта Макинтоша из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, США, до сих пор точно понять природу таких образований на Солнце не удалось.
"Почему эти вихри формируются только в полярном регионе и почему у них такая периодичность появления? Нам еще предстоит найти ответы на эти вопросы", — говорит Макинтош.
Фокус уже писал о том, что в середине марта на Солнце произошло извержение так называемой "темной" плазмы. Этот газ на самом деле не черного цвета, просто его температура ниже чем у окружающей среды, а потому он не такой яркий. Этот выброс плазмы через несколько дней достиг Земли и привел к кратковременным проблемам со связью в полярных регионах планеты.
В начале марта этого года, как уже писал Фокус, на Солнце произошла одна из самых сильных вспышек класса Х2. Тогда произошел не только сильнейший выброс энергии, но и корональный выброс массы. И это привело к сильной геомагнитной буре на нашей планете.
Также Фокус писал о том, что в начале февраля из солнечного пятна, которое по размерам больше Земли в 10 раз, вырвался огромный поток плазмы, который также устремился к Земле, что привело к проблемам со связью на планете.