В 10 раз больше Земли. Из огромного пятна на Солнце вырвался мощный поток плазмы (видео)

Аппарат NASA увидел мощное извержение плазмы на Солнце, которое вызвало проблемы на Земле.

Related video

Наша звезда становится все более и более активной, ведь вскоре наступит так называемый солнечный максимум в 11-летнем цикле активности Солнца. За пару дней в солнечном пятне, которое по размерам в 10 раз больше Земли, произошла целая серия извержений, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На Солнце образовалось новое солнечное пятно, которое является особым регионом в атмосфере Солнца, где происходят мощные выбросы энергии, а также извержения плазмы в космос. Это пятно, которое называется AR3213, имеет в диаметре примерно 100 тысяч км, а это почти в 10 раз больше диаметра нашей планеты. В этом регионе 7 и 8 февраля произошла целая серия солнечных вспышек и корональных выбросов массы.

Учитывая то, что данное пятно было обращено к Земле, то поток заряженных солнечных частиц в результате вспышки на Солнце 7 февраля привел к тому, что в некоторых регионах Тихого океана ненадолго пропала радиосвязь.

[ + – ] За пару дней в солнечном пятне, которое по размерам в 10 раз больше Земли, произошла целая серия извержений Фото: NASA

По словам ученых, в пятне произошла вспышка класса М с порядковым номером М6. Это значит, что она была не самой мощной из возможных, но все-таки очень сильной. Также ученые зафиксировали в течение двух дней появление вспышек класса М1 и М4.

Все выбросы энергии сопровождались мощными извержениями плазмы с поверхности Солнца. Если солнечная энергия в результате вспышки достигает Земли за чуть меньше, чем 10 мину, то потоки плазмы могут долететь к нашей планете через несколько дней. Это означает, что в конце этой недели, а именно в 11 или 12 февраля можно ожидать появление геомагнитной бури средней мощности на Земле.

[ + – ] Все выбросы энергии сопровождались мощными извержениями плазмы с поверхности Солнца Фото: NASA

За всем происходящим на Солнце в эти дни наблюдал космический аппарат SDO и делал подробные изображения извержений. В частности, ему удалось увидеть, как из Солнца вырывается огромный поток плазмы и это действительно потрясающее явление. Эти изображения, а также видеоролики, созданные на их основе, публиковали разные ученые в Сети, чтобы показать, что происходит на Солнце на самом деле.

Уже в середине 2025 года ученые ожидают, что на Солнце наступить солнечный максимум, то есть пик активности нашей звезды, который приведет к появлению очень частых солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Если все эти извержения будут происходить в пятнах, обращенных к Земле, то в зависимости от силы извержений нашу планету ожидают геомагнитные бури разной мощности, которые будут появляться очень часто.

По словам ученых, вспышки М-класса могут привести к кратковременным сбоям в работе радиосвязи на планете и работе энергосистем. Но есть более мощные вспышки – класса Х, которые особенно опасны для планеты. Ведь они могут надолго вывести из строя спутники на околоземной орбите, отключить связь и даже могут повлиять на работу Интернета. И чем больше порядковый номер у вспышки Х-класса, тем она опаснее для Земли.

Но до сих пор ученые не могут точно предсказать появление извержений на Солнце, а также продолжают разбираться в тонкостях механизма, который провоцирует их появление. В этом им помогают несколько космических аппаратов, которые сейчас проводят с помощью своих приборов изучение Солнца.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат NASA увидел необычную комету, которая облетела Солнце. Оказывается, эта комета имеет сразу два хвоста, правда один из них находится впереди ледяного шара.

Фокус также писал о том, что ученые считают, что корональные дыры на Солнце могут помочь предсказывать появление извержений на Солнце, а значит и геомагнитных бурь на Земле.