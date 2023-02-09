У 10 разів більше за Землю. З величезної плями на Сонці вирвався потужний потік плазми (відео)

Апарат NASA побачив потужне виверження плазми на Сонці, яке спричинило проблеми на Землі.

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Наша зірка стає дедалі активнішою, адже незабаром настане так званий сонячний максимум в 11-річному циклі активності Сонця. За пару днів у сонячній плямі, яка за розмірами в 10 разів більша за Землю, відбулася ціла серія вивержень, пише Space.

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На Сонці утворилася нова сонячна пляма, яка є особливим регіоном в атмосфері Сонця, де відбуваються потужні викиди енергії, а також виверження плазми у космос. Ця пляма, яка називається AR3213, має в діаметрі приблизно 100 тисяч км, а це майже в 10 разів більше за діаметр нашої планети. У цьому регіоні 7 та 8 лютого відбулася ціла серія сонячних спалахів та корональних викидів маси.

Враховуючи те, що ця пляма звернена до Землі, потік заряджених сонячних частинок внаслідок спалаху на Сонці 7 лютого призвів до того, що в деяких регіонах Тихого океану ненадовго зник радіозв'язок.

[ + – ] За пару днів у сонячній плямі, яка за розмірами в 10 разів більша за Землю, відбулася ціла серія вивержень Фото: NASA

За словами вчених, у плямі стався спалах класу М із порядковим номером М6. Це означає, що вона була не найпотужнішою з можливих, але таки дуже сильною. Також вчені зафіксували протягом двох днів появу спалахів класу М1 та М4.

Усі викиди енергії супроводжувалися потужними виверженнями плазми із Сонця. Якщо сонячна енергія внаслідок спалаху досягає Землі трохи менше, ніж 10 хв, то потоки плазми можуть долетіти до нашої планети через кілька днів. Це означає, що наприкінці цього тижня, а саме в 11 чи 12 лютого очікується поява геомагнітної бурі середньої потужності на Землі.

[ + – ] Усі викиди енергії супроводжувалися потужними виверженнями плазми із поверхні Сонця Фото: NASA

За всім, що відбувається на Сонці, у ці дні спостерігав космічний апарат SDO і робив детальні зображення вивержень. Зокрема, йому вдалося побачити, як із Сонця виривається величезний потік плазми і це справді приголомшливе явище. Ці зображення, а також відеоролики, створені на їх основі, публікували різні вчені в мережі, щоб показати, що насправді відбувається на Сонці.

Вже в середині 2025 року вчені очікують, що на Сонці настане сонячний максимум, тобто пік активності нашої зірки, що призведе до появи дуже частих сонячних спалахів та корональних викидів маси. Якщо всі ці виверження відбуватимуться в плямах, звернених до Землі, то залежно від сили вивержень на нашу планету очікують геомагнітні бурі різної потужності, які з'являтимуться дуже часто.

За словами вчених, спалахи М-класу можуть призвести до короткочасних збоїв у роботі радіозв'язку на планеті та роботі енергосистем. Але є потужніші спалахи — класу Х, які особливо небезпечні для планети. Адже вони можуть надовго вивести з ладу супутники на навколоземній орбіті, відключити зв'язок і можуть вплинути на роботу Інтернету. І чим більший порядковий номер у спалаху Х-класу, тим він небезпечніший для Землі.

Але досі вчені не можуть точно передбачити появу вивержень на Сонці, а також продовжують розумітися на тонкощах механізму, який провокує їхню появу. У цьому їм допомагають кілька космічних апаратів, які зараз проводять за допомогою своїх пристроїв вивчення Сонця.

Фокус вже писав про те, що космічний апарат NASA побачив незвичайну комету, яка облетіла Сонце. Виявляється, ця комета має одразу два хвости, правда один із них знаходиться попереду крижаної кулі.

Фокус також писав про те, що вчені вважають, що корональні дірки на Сонці можуть допомогти передбачати появу вивержень на Сонці, а значить і геомагнітні бурі на Землі.