Хвіст попереду та ззаду. Апарат NASA побачив незвичайну комету, яка облетіла Сонце (відео)

Короткоперіодична комета має незвичайну особливість, яку вдалося підтвердити вченим.

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Про існування комети 96P/Макхольца 1 вчені знають уже 36 років. Але лише 15 років тому вчені дізналися, що вона має дуже незвичайний склад як для таких короткоперіодичних комет – у ній дуже мало вуглецю. Тепер вчені підтвердили ще одну незвичну особливість цієї комети – вона має хвіст не лише позаду, як у всіх інших, а й передній хвіст, що летить попереду комети, пише Space.

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Комета 96P/Макхольца 1 має діаметр приблизно 6 км і в період між 30 січня і 2 лютого цього року за її наближенням до Сонця спостерігав космічний апарат SOHO. Ця комета кожні 5 років підлітає до нашої зірки і вчені з 2017 року підозрювали, що вона має, крім незвичайного складу, ще одну особливість – передній хвіст із крижаних уламків.

Завдяки новим спостереженням апарату SOHO вчені підтвердили свої здогади та виявили, що попереду комети все-таки є хвіст, який має завширшки приблизно 6 км. Звичайно ж спостереження показали, що, як і в інших комет, у 96P/Макхольца 1 є хвіст з уламків, який протирається за кометою, коли тепло Сонця випаровує її крижану поверхню. Прилади апарату SOHO зробили серію зображень, на яких чітко видно фрагменти комети, що знаходяться по різні сторони від крижаної кулі під час польоту навколо Сонця.

[ + – ] Прилади апарату SOHO зробили серію зображень, на яких чітко видно фрагменти комети, що знаходяться по різні сторони від крижаної кулі під час польоту навколо Сонця Фото: NASA

Історія з потенційно другим хвостом комети 96P/Макхольца 1 розпочалася ще у 2012 році, коли вчені на зображеннях апарату SOHO виявили кілька невеликих фрагментів, які випереджали комету під час її польоту. Через 5 років апарат побачив ще більше таких уламків, що летять попереду комети.

Тому вчені з Каліфорнійського технологічного інституту вирішили перевірити теорію про те, що комета має передній хвіст під час її зближення із Сонцем наприкінці січня-початку лютого цього року.

Проаналізувавши ще раз архівні дані, вчені виявили тонкий слід з уламків, які ніби переслідувала комета, але цей хвіст знаходився далеко попереду крижаної кулі. Нові зображення SOHO більш чітко показали, що теорія та попередні дані підтверджують існування у комети 96P/Макхольця 1 відразу двох хвостів. Тепер вчені готуються до наступного зближення цієї комети із Сонцем у 2028 році, щоб полити максимально повне уявлення про всі її особливості.

Про те, як виявили комету 96P/Макхольца 1 і чому вчені вважають її міжзоряним об'єктом, Фокус докладно писав.

Також Фокус писав про те, що в п'ятницю, 10 лютого, та в суботу, 11 лютого, випаде унікальна можливість, ймовірно, востаннє спостерігати за польотом комети C/2022 E3 ZTF. Вона зараз летить до зовнішніх кордонів Сонячної системи після того, як наблизилася до Землі на початку лютого. Деякі вчені вважають, що вона більше не повернеться.