Хвост впереди и сзади. Аппарат NASA увидел необычную комету, которая облетела Солнце (видео)

Короткопериодическая комета имеет необычную особенность, которую удалось подтвердить ученым.

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О существовании кометы 96P/Макхольца 1 ученые знают уже 36 лет. Но только 15 лет назад ученые узнали, что она имеет очень необычный состав как для таких короткопериодических комет – в ней очень мало углерода. Теперь ученые подтвердили еще одну необычную особенность данной кометы – она имеет хвост не только позади, как у всех остальных, но и передний хвост, который летит впереди кометы, пишет Space.

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Комета 96P/Макхольца 1 имеет диаметр в примерно 6 км и в период между 30 января и 2 февраля этого года за ее приближением к Солнцу наблюдал космический аппарат SOHO. Эта комета каждые 5 лет подлетает к нашей звезде и ученые с 2017 года подозревали, что она имеет кроме необычного состава еще одну особенность – передний хвост из ледяных обломков.

Благодаря новым наблюдениям аппарата SOHO ученые подтвердили свои догадки и обнаружили, что впереди кометы все-таки есть хвост, который имеет в ширину примерно 6 км. Конечно же наблюдения показали, что, как и у остальных комет, у 96P/Макхольца 1 присутствует хвост из обломков, который протирается за кометой, когда тепло Солнца испаряет ее ледяную поверхность. Приборы аппараты SOHO сделали серию изображений, на которых отчетливо видны фрагменты кометы, которые находятся по разные стороны от ледяного шара во время полета вокруг Солнца.

[ + – ] Приборы аппараты SOHO сделали серию изображений, на которых отчетливо видны фрагменты кометы, которые находятся по разные стороны от ледяного шара во время полета вокруг Солнца Фото: NASA

История со потенциально вторым хвостом кометы 96P/Макхольца 1 началась еще в 2012 году, когда ученые на изображениях аппарата SOHO обнаружили несколько небольших фрагментов, которые опережали комету во время ее полета. Через 5 лет аппарат увидел еще больше таких обломков, летящих впереди кометы.

Поэтому ученые из Калифорнийского технологического института решили проверить теорию о том, что комета имеет передний хвост во время ее сближения с Солнцем в конце января-начале февраля этого года.

Проанализировав еще раз архивные данные ученые обнаружили тонкий след из обломков, которые как бы преследовала комета, но этот хвост находился далеко впереди самого ледяного шара. Новые изображения SOHO более четко показали, что теория и предыдущие данные подтверждают существование у кометы 96P/Макхольца 1 сразу двух хвостов. Теперь ученые готовятся к следующему сближению этой кометы с Солнцем в 2028 году, чтобы полить максимально полное представление о всех ее особенностях.

О том, как обнаружили комету 96P/Макхольца 1 и почему ученые считают ее межзвездным объектом, Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что в пятницу, 10 февраля и в субботу, 11 февраля, представится уникальная возможность может быть в последний раз наблюдать за полетом кометы C/2022 E3 ZTF. Она сейчас летит к внешним границам Солнечной системы, после того, как приблизилась к Земле в начале февраля. Некоторые ученые предполагают, что она больше не вернется.