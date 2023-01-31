Аппарат NASA увидел, как огромная комета из другой звездной системы направляется к Солнцу (видео)

Эта комета уже давно известна астрономам, но она имеет очень необычный химический состав.

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Короткопериодическая комета 96P/Макхольца 1 во вторник, 31 января подлетела на максимально близкое расстояние к Солнцу. И за ее путешествием к нашей звезде наблюдал космический аппарат SOHO, пишет Live Science.

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Короткопериодическую комету, которая впоследствии получила название 96P/Макхольца 1, обнаружил еще в 1986 году астроном-любитель из США Дэвид Макхольц. За все время своей работы в космосе космический аппарат SOHO, который изучает Солнце, смог наблюдать приближение этой кометы к нашей звезде уже 5 раз. Эта комета имеет короткий период вращения вокруг звезды, который составляет примерно 5 лет.

[ + – ] Короткопериодическую комету, которая впоследствии получила название 96P/Макхольца 1, обнаружил еще в 1986 году астроном-любитель из США Дэвид Макхольц. За все время своей работы в космосе космический аппарат SOHO, который изучает Солнце, смог наблюдать приближение этой кометы к нашей звезде уже 5 раз Фото: NASA

Во вторник, 31 января, 96P/Макхольца 1 в очередной раз приблизилась к Солнцу на очень близкое расстояние, которое в три раза меньше, чем расстояние от Солнца до Меркурия. Перед этим аппарат смог сделать несколько снимков летящей кометы, которая представляет собой ледяной шар диаметром в 6 км. SOHO проводил наблюдение за кометой, когда она летела к Солнцу внутри орбиты Меркурия, оставляя за собой ледяной след.

Сейчас ученые считают, что комета 96P/Макхольца 1 является межзвездным объектом, то есть она прибыла из другой звездной системы. По крайней мере на это указывает ее необычный химический состав. Например, ученые выяснили, что хвост кометы, который появляется в результате нагрева самой кометы солнечным светом, содержит меньше 2% от ожидаемого уровня для комет такого токсичного газа, как циан. Также ученые выяснили, что комета содержит слишком мало углерода, как для комет из Солнечной системы. А это значит, что скорее всего она прибыла откуда-то извне.

По словам ученых, возможно новое наблюдение за этой кометой поможет раскрыть ее секрет. По словам американского астрофизика Карла Баттамса, это очень нетипичная комета, как по составу, так и по поведению в космосе.

По словам ученых, большая часть комет, которые приближаются к Солнцу имеют в диаметре примерно 10 метров, а потому не могут пережить такого сближения и сгорают на нашей звезде. Но комета 96P/Макхольца имеет огромный размер, а потому не может полностью испариться и продолжает свое путешествие обратно в глубины Солнечной системы.

[ + – ] Комета 96P/Макхольца 1 на снимке космического аппарата STEREO, 2007 год Фото: NASA

Комета, которая имеет уникальную очень вытянутую орбиту вокруг Солнца, согласно некоторым теориям была выброшена из своей звездной системы гравитацией гигантской планеты. После этого она случайным образом попала в Солнечную систему, приблизилась к Юпитеру и это изменило траекторию ее полета и таким образом она навсегда осталась летать вокруг Солнца.

Но другие теории гласят, что эта комета не является межзвездным объектом, а прибыла к нам из тех регионов космоса, которые еще остаются малоизученными, ведь они находятся на окраинах нашей звездной системы. А ее необычный химический состав можно объяснить тем, что она постоянно сбрасывала часть своего вещества под действием солнечного тепла.

Что касается космического аппарата SOHO, то он с 1995 года смог обнаружить более 3 тысяч комет, хотя его основная задача состоит не в этом. Аппарат наблюдает за Солнцем и следит за извержениями на его поверхности, которые называются солнечными вспышками и корональными выбросами массы. Эти космические взрывы направляют иногда к земле потоки излучения и плазмы, которые могут вызвать геомагнитные бури, которые приводят к выходу из строя спутников и энергосистем, а также систем связи.

Фокус уже писал о том, что недавно к Солнцу приблизилась очень редкая комета, которая осуществляет такое сближение раз в несколько десятков тысяч лет.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось получить первое ультрафиолетовое изображение Солнца и здесь были обнаружены странные структуры.