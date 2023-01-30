Получено первое ультрафиолетовое изображение Солнца: ученые нашли странные структуры (фото)

С помощью спутников ученые сделали изображения короны Солнца и обнаружили необычные, похожие на паутину структуры.

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Ученые впервые сделали ультрафиолетовые снимки короны Солнца, то есть его очень горячей внешней части атмосферы и нашли странные паутинообразные структуры на нашей звезде, пишет Forbes.

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Американские ученые с помощью камер спутников GOES исследовали внешнюю атмосферу Солнца или корону и сделали новое открытие. Камеры впервые захватывали только ультрафиолетовый свет Солнца, тот самый который создает витамин D.

Корона Солнца, по словам ученых, представляет собой самую внешнюю часть атмосферы звезды, которая обычно невидима. Ученые считают, что именно здесь рождается солнечный ветер, то есть поток заряженных солнечных частиц, которые Солнце постоянно выбрасывает в Солнечную систему. Подобные потоки плазмы становятся причиной появления полярных сияний на Земле, а если они слишком сильны, то могут привести к отключению энергосистем, а также привести к сбоям в работе спутников. Камеры спутников GOES в течение месяца изучали ультрафиолетовый свет короны Солнца, при этом они были направлены не прямо на звезду, а по обе стороны от Солнца.

"До этого не было исследований ультрафиолетового излучения короны Солнца за такой период времени, и никто не знал, что с ней происходит в этом диапазоне света. Мы даже не знали, что мы может там увидеть", — говорит Дэн Ситон из Юго-Западного исследовательского института, штат Техас, США.

[ + – ] Ученые впервые сделали ультрафиолетовые снимки короны Солнца, то есть его очень горячей внешней части атмосферы и нашли странные паутинообразные структуры на нашей звезде Фото: NOAA

Но результаты нового исследования удивили ученых. Они увидели наличие в короне Солнца необычных, вытянутых, похожих на паутину плазменных структур в среднем слое короны. Именно здесь происходит освобождение накопленной магнитной энергии Солнца и происходит выброс в космос солнечных частиц. По словам Ситона, ему и его коллегам впервые удалось провести тщательные наблюдения, которые объединили в единую систему исследования Солнца и его атмосферы.

Многие десятилетия корону Солнца изучает космический аппарат SOHO, но его приборы не могут увидеть средний слой короны, где рождается солнечный ветер.По словам Ситона, до сих пор происхождение солнечного ветра и связанных с ним структур на Солнце еще не полностью изучены. Хотя ученые понимают механизм базовых процессов, но таких подробных наблюдений еще не проводилось.

По словам ученых, новое исследование открывает новый подход к наблюдению за короной Солнца.

В апреле 2025 года NASA отправит в космос новый аппарат под названием PUNCH, который попытается узнать намного больше о процессах, происходящих в солнечной короне. Также он должен показать, как внешняя корона Солнца превращается в солнечный ветер.

"С помощью будущих новых данных мы сможем связать воедино наблюдения за средним и внешним слоем солнечной короны и получим более полное представление о том, как солнечный ветер взаимодействует с остальной частью Солнечной системы", — говорит Ситон.

По словам ученых, солнечную корону можно наблюдать с Земли только во время полных солнечных затмений и в ближайшие годы это будет возможно 20 апреля этого года, затем 8 апреля 2024 года, после этого в августе 2026 и 2027 года, а также в июле 2028 года. Но не все жители Земли смогут полностью увидеть корону Солнца.

Фокус уже писал о том, что астрономы прогнозируют значительное увеличение размеров Солнца. Наша звезда должна стать больше в 300 раз по сравнению с нынешними размерами. Но это произойдет еще нескоро.