Конец жизни Солнца. Наша звезда увеличится и станет в 300 раз больше: когда это произойдет

Солнце, как и любая звезда в конце концов умрет, но теперь астрономы получили более точные данные об этом катастрофическом моменте.

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Ученые изучили 191 гигантскую звезду, которые находятся на заключительном этапе своей жизни и установили более точные размеры Солнца на момент его смерти. Наша звезда закончит свою жизнь, увеличившись в размерах примерно в 300 раз от нынешнего состояния, пишет Forbes.

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Американские астрономы представили свое новое исследование, в котором они вычислили более точные расстояния до 191 звезды-гиганта и их температуры. Также они получили в 3 раза более точные данные о диаметрах этих гигантских звезд, а также узнали их истинный цвет.

По словам Джерарда ван Белля из Обсерватории Лоуэлла, штата Аризона, США, большинство из исследуемых звезд являются аналогами того, каким станет наше Солнце в будущем, когда выйдет на финальную стадию своей жизни.

[ + – ] По словам Джерарда ван Белля из Обсерватории Лоуэлла, штата Аризона, США, большинство из исследуемых звезд являются аналогами того, каким станет наше Солнце в будущем, когда выйдет на финальную стадию своей жизни Фото: NASA

Звезды-гиганты представляют собой звезды, которые уже почти истощили запасы водородного топлива необходимого для термоядерного синтеза в ядре. Благодаря этому синтезу звезды получают свою энергию и существуют. Но в конце своей жизни в таких звездах сгорает водородная оболочка вокруг их ядра, и они переходят к сжиганию гелия, которая является следующей заключительной фазой термоядерного синтеза звезды.

По словам ученых, все исследуемые звезды находятся либо в стадии сжигания водородной оболочки ядра, либо сжигания гелия в нем.

Во Вселенной существуют не только звезды-гиганты, но и звезды-сверхгиганты, хотя они составляют лишь 5% всех звезд в космосе. Тем не менее 30% всех звезд, которые видны с Земли относятся как раз к этим двум классам звезд. Дело в их невероятно большой яркости, что позволяет увидеть их даже невооруженным глазом. Сверхгиганты, как становится ясно из названия, намного больше по размеру, чем звезды-гиганты.

Среди самых известных звезд-гигантов можно назвать:

Альдебаран – звезда, которая является самой яркой в созвездии Тельца;

[ + – ] Альдебаран – звезда, которая является самой яркой в созвездии Тельца Фото: Wikipedia

Арктур — это яркая двойная звезда, которая находится в созвездии Волопаса;

[ + – ] Арктур — это яркая двойная звезда, которая находится в созвездии Волопаса Фото: Wikipedia

Поллукс – самая яркая звезда в созвездии Близнецов и самая близкая к Земле звезда-гигант.

[ + – ] Поллукс – самая яркая звезда (слева, а справа наше Солнце) в созвездии Близнецов и самая близкая к Земле звезда-гигант Фото: Wikipedia

Среди самых известных звезд-сверхгигантов можно назвать:

Бетельгейзе – этот красный сверхгигант находится в созвездии Ориона и Фокус уже писал о том, за таинственное "исчезновение" этой звезды ответственен другой космический объект;

[ + – ] Бетельгейзе – этот красный сверхгигант находится в созвездии Ориона Фото: Graphics Department/MPIA

Ригель – это бело-голубой сверхгигант, который находится также в созвездии Ориона;

Антарес – это красный сверхгигант является самой яркой звездой в созвездии Скорпиона.

[ + – ] Антарес – это красный сверхгигант является самой яркой звездой в созвездии Скорпиона. На этом изображении показан сравнительный размер этой звезды с другими известными гигантами и нашим Солнцем, которое показано маленькой точкой в нижней левой части изображения Фото: Wikipedia

По словам Белля, в конце своей жизни температура в ядре сверхгигантов намного выше, чем в ядре звезд-гигантов. Но сверхгиганты умирают гораздо быстрее, и когда заканчивается термоядерный синтез, они сильно сжимаются и взрываются сверхновыми.

Что касается последней стадии жизни нашего Солнца, то ученые определили, что когда начнет сгорать водородная оболочка ядра звезды, то Солнце станет в 80 раз больше от современного размера. Затем в ядре начнется сгорание гелия в ядре звезды и на некоторое время Солнце уменьшится в размерах. Но пройдет еще 200 млн лет и Солнце станет больше в 300 раз, превратится в гигантскую звезду и умрет.

Смерть Солнца будет представлять следующий процесс:

Солнце увеличится до своей предельной величины, когда в его ядре закончится термоядерный синтез и превратится в красного гиганта;

В результате такого расширения Меркурий, Венера и Земля исчезнут;

На самой последней стадии жизни Солнца его внешняя оболочка улетит в космос, а сама звезда превратится в остывающую тусклую очень плотную мертвую звезду — белый карлик.

И все это случится примерно через 5 млрд лет, учитывая, что такие звезды живут примерно 10 млрд лет, а Солнце уже прошло половину жизненного пути.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на Солнце явления, которые являются предвестниками появления таких извержений энергии на звезде, как солнечные вспышки. Предсказать их появление очень сложно, но ученые не оставляют попыток это сделать, ведь такие выбросы энергии негативно влияют на нашу планету.