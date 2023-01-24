Кінець життя Сонця. Наша зірка збільшиться і стане в 300 разів більшою: коли це станеться

Сонце, як і будь-яка зірка, зрештою помре, але тепер астрономи отримали точніші дані про цей катастрофічний момент.

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Учені вивчили 191 гігантську зірку, які перебувають на заключному етапі свого життя, і встановили точніші розміри Сонця на момент його смерті. Наша зірка закінчить своє життя, збільшившись у розмірах приблизно в 300 разів від нинішнього стану, пише Forbes.

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Американські астрономи представили своє нове дослідження, в якому вони вирахували точніші відстані до 191 зірки-гіганта і їхні температури. Також вони отримали втричі точніші дані про діаметри цих гігантських зірок, а також дізналися їхній справжній колір.

За словами Джерарда ван Белля з Обсерваторії Ловелла, штату Арізона, США, більшість із досліджуваних зірок є аналогами того, яким стане наше Сонце в майбутньому, коли вийде на фінальну стадію свого життя.

[ + – ] За словами Джерарда ван Белля з Обсерваторії Ловелла, штату Арізона, США, більшість із досліджуваних зірок є аналогами того, яким стане наше Сонце в майбутньому, коли вийде на фінальну стадію свого життя Фото: NASA

Зірки-гіганти є зірками, які вже майже виснажили запаси водневого палива, необхідного для термоядерного синтезу в ядрі. Завдяки цьому синтезу зірки отримують свою енергію та існують. Але наприкінці свого життя в таких зірках згоряє воднева оболонка навколо їхнього ядра, і вони переходять до спалювання гелію, що є наступною заключною фазою термоядерного синтезу зірки.

За словами вчених, усі досліджувані зірки перебувають або у стадії спалювання водневої оболонки ядра, або спалювання гелію в ньому.

У Всесвіті існують не лише зірки-гіганти, а й зірки-надгіганти, хоча вони становлять лише 5% усіх зірок у космосі. Проте 30% усіх зірок, які видно з Землі, належать якраз до цих двох класів зірок. Справа в їхній неймовірно великій яскравості, що дозволяє побачити їх навіть неозброєним оком. Надгіганти, як зрозуміло з назви, набагато більші за розміром, ніж зірки-гіганти.

Серед найвідоміших зірок-гігантів можна назвати:

Альдебаран — зірка, яка є найяскравішою в сузір'ї Тельця;

[ + – ] Альдебаран — зірка, яка є найяскравішою в сузір'ї Тельця Фото: Wikipedia

Арктур — це яскрава подвійна зірка, яка розташована в сузір'ї Волопаса;

[ + – ] Арктур — це яскрава подвійна зірка, яка розташована в сузір'ї Волопаса Фото: Wikipedia

Поллукс — найяскравіша зірка в сузір'ї Близнюків і найближча до Землі зірка-гігант.

[ + – ] Поллукс — найяскравіша зірка (ліворуч, а справа наше Сонце) в сузір'ї Близнюків і найближча до Землі зірка-гігант Фото: Wikipedia

Серед найвідоміших зірок-надгігантів можна назвати:

Бетельгейзе — цей червоний надгігант перебуває в сузір'ї Оріона, і Фокус уже писав про те, що за таємниче " зникнення " цієї зірки відповідальний інший космічний об'єкт;

[ + – ] Бетельгейзе — цей червоний надгігант розташований у сузір'ї Оріона Фото: Graphics Department/MPIA

Ригель — це біло-блакитний надгігант, який розташований також у сузір'ї Оріона;

Антарес — це червоний надгігант є найяскравішою зіркою в сузір'ї Скорпіона.

[ + – ] Антарес — це червоний надгігант є найяскравішою зіркою в сузір'ї Скорпіона. На цьому зображенні показано порівняльний розмір цієї зірки з іншими відомими гігантами та нашим Сонцем, яке показано маленькою крапкою в нижній лівій частині зображення. Фото: Wikipedia

За словами Белля, наприкінці свого життя температура в ядрі надгігантів набагато вища, ніж у ядрі зірок-гігантів. Але надгіганти вмирають набагато швидше, і коли закінчується термоядерний синтез, вони сильно стискаються та вибухають надновими.

Щодо останньої стадії життя нашого Сонця, то вчені визначили, що коли почне згоряти воднева оболонка ядра зірки, то Сонце стане у 80 разів більше від сучасного розміру. Потім у ядрі почнеться згоряння гелію, і за деякий час Сонце зменшиться в розмірах. Але пройде ще 200 млн років, і Сонце побільшає в 300 разів, перетвориться на гігантську зірку та помре.

Смерть Сонця представлятиме такий процес:

Сонце збільшиться до своєї граничної величини, коли в його ядрі закінчиться термоядерний синтез і перетвориться на червоного гіганта;

У результаті такого розширення Меркурій, Венера та Земля зникнуть;

На останній стадії життя Сонця його зовнішня оболонка полетить у космос, а сама зірка перетвориться на тьмяну, дуже щільну мертву зірку, яка остигає, — білий карлик.

І все це станеться приблизно через 5 млрд років із огляду на те, що такі зірки живуть приблизно 10 млрд років, а Сонце вже пройшло половину життєвого шляху.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на Сонці явища, які є провісниками появи таких вивержень енергії на зірці як сонячні спалахи. Передбачити їхню появу дуже складно, але вчені не залишають спроб це зробити, адже такі викиди енергії негативно впливають на нашу планету.