Зловісні феєрверки. Вчені виявили на Сонці "іскри", які віщують біду

Загадкові явища на Сонці допоможуть передбачити небезпечні для Землі сонячні спалахи.

Related video

Дослідники нарешті знайшли ймовірну ознаку того, що на Сонці незабаром станеться виверження. Вчені виявили, що перед тим, як з'являться сонячні спалахи, потужний викид випромінювання часто з'являються таємничі "іскри". Це відкриття дасть змогу передбачити появу небезпечних геомагнітних бур на Землі, які можуть порушити роботу енергосистем та систем зв'язку на планеті, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з Університету штату Колорадо, що в США, вивчили дані за 8 років, які зібрав космічний апарат Solar Dynamics Observatory, що вивчає Сонце. Він постійно стежить за сонячною активністю, у тому числі й за появою спалахів на Сонці, тобто потужних потоків випромінювання, які часто супроводжуються корональними викидами маси, тобто плазми, у космос. Такі спалахи, якщо вони дуже сильні, можуть призвести до появи на Землі помітних за силою геомагнітних бур, а ті, зі свого боку, викликають перебої в роботі систем зв'язку й енергосистем.

У своєму новому дослідженні вчені під керівництвом Кей Ді Ліка проаналізували дані апарата Solar Dynamics Observatory, що стосуються активних областей на Сонці, які називаються сонячними плямами.

[ + – ] У своєму новому дослідженні вчені під керівництвом Кей Ді Ліка проаналізували дані апарату Solar Dynamics Observatory, які стосуються активних областей на Сонці, що називаються сонячними плямами Фото: NASA

У цих темних регіонах зірки відбувається викривлення та переміщення силових ліній магнітного поля. Коли вони повертаються у вихідне положення, з поверхні сонячних плям відбувається потужний викид енергії або сонячний спалах.

Цей потік електромагнітної енергії має просто неймовірно величезну швидкість, а тому, якщо сонячна пляма спрямована до Землі, вона досягає планети за приблизно 8 хвилин. Водночас, якщо спалахи супроводжуються корональними викидами маси, цей потік плазми рухається набагато повільніше, і може пройти 2-3 дні, перш ніж він наздожене Землю. За словами вчених, обидва типи сонячних вивержень однаково небезпечні для енергосистем і систем зв'язку на планеті. Чим вони сильніші, тим більших збитків вони можуть завдати.

Ліка та її команда виявили, що спалахи на Сонці часто пов'язані з появою перед цим своєрідних іскор, які схожі на те, як ви запалюєте сірник і він іскриться перед появою полум'я. Дані показали, що такі іскри з'являються приблизно за день до того, як у сонячній плямі з'явиться потужне виверження.

[ + – ] Ліка та її команда виявили, що спалахи на Сонці часто пов'язані з появою перед цим своєрідних іскор, які схожі на те, як ви запалюєте сірник і він іскриться перед появою полум'я. Дані показали, що такі іскри з'являються приблизно за день до того, як у сонячній плямі з'явиться потужне виверження. Фото: NASA

Водночас учені кажуть, що таке явище не є прямою ознакою появи сонячного спалаху. Наприклад, Землі землетрусу можуть сигналізувати про швидке виверження поруч розташованого вулкана. Але не обов'язково після землетрусу це виверження відбувається. За словами Ліки, у будь-якому випадку це відкриття наблизить вчених до точнішого передбачення появи спалахів на Сонці.

[ + – ] Спалах на Сонці

Як уже писав Фокус, ще на початку січня на Сонці відбулася серія дуже потужних спалахів. Серед них були й спалахи найвищого класу — класу Х. За допомогою даних космічного апарата Solar Dynamics Observatory NASA показало, який вигляд мало одне з найпотужніших сонячних вивержень.

Також Фокус писав про те, що з'явилося зображення комети C/2022 E3 (ZTF), яка прилітає раз на 50 тис. років до нашого Сонця. І наша зірка через сильну активність навіть "відірвала" хвіст цієї комети.