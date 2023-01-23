Зловещие фейерверки. Ученые обнаружили на Солнце "искры", которые предвещают беду

Загадочные явления на Солнце помогут предсказать опасные для Земли солнечные вспышки.

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Исследователи наконец-то нашли вероятный признак того, что на Солнце вскоре произойдет извержение. Ученые обнаружили, что перед тем, как появятся солнечные вспышки, мощный выброс излучения, часто появляются таинственные "искры". Это открытие даст возможность предсказать появление опасных геомагнитных бурь на Земле, которые могут нарушить работу энергосистем и систем связи на планете, пишет Live Science.

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Ученые из Университета штата Колорадо, США, изучили данные за 8 лет, которые собрал изучающий Солнце космический аппарат Solar Dynamics Observatory. Он постоянно следит за солнечной активность, в том числе и за появлением вспышек на Солнце, то есть мощных потоков излучения, которые часто сопровождаются корональными выбросами массы, то есть плазмы, в космос. Такие вспышки, если они очень сильные, могут привести к появлению на Земле заметных по силе геомагнитных бурь, а те в свою очередь вызывают перебои в работе систем связи и энергосистем.

В своем новом исследовании ученые под руководством Кей Ди Лика проанализировали данные аппарата Solar Dynamics Observatory, которые касаются активных областей на Солнце, которые называются солнечными пятнами.

[ + – ] В своем новом исследовании ученые под руководством Кей Ди Лика проанализировали данные аппарата Solar Dynamics Observatory, которые касаются активных областей на Солнце, которые называются солнечными пятнами Фото: NASA

В этих темных регионах звезды происходит искривление и перемещение силовых линий магнитного поля. Когда они возвращаются в исходное положение, то с поверхности солнечных пятен происходит мощный выброс энергии или солнечная вспышка.

Этот поток электромагнитной энергии имеет просто невероятно огромную скорость, а потому, если солнечное пятно направлено к Земле, то он достигает планеты за примерно 8 минут. В то же время, если вспышки сопровождаются корональными выбросами массы, то этот поток плазмы двигается намного медленнее и может пройти 2-3 дня, прежде, чем он настигнет Землю. По словам ученых, оба типа солнечных извержений одинаково опасны для энергосистем и систем связи на планете. Чем они сильнее, тем больший ущерб они могут причинить.

Лика и ее команда обнаружили, что вспышки на Солнце часто связаны с появлением перед этим своеобразных искр, которые похожи на то, как вы зажигаете спичку и она искрится перед появлением пламени. Данные показали, что такие искры появляются примерно за день до того, как в солнечном пятне появится мощное извержение.

[ + – ] Лика и ее команда обнаружили, что вспышки на Солнце часто связаны с появлением перед этим своеобразных искр, которые похожи на то, как вы зажигаете спичку и она искрится перед появлением пламени. Данные показали, что такие искры появляются примерно за день до того, как в солнечном пятне появится мощное извержение Фото: NASA

В то же время ученые говорят, что такое явление не является прямым признаком появления солнечной вспышки. Например, на Земле землетрясения могут сигнализировать о скором извержении рядом расположенного вулкана. Но не обязательно после землетрясения это извержение происходит. По словам Лики, в любом случае данное открытие приблизит ученых к более точному предсказанию появления вспышек на Солнце.

[ + – ] Вспышка на Солнце

Как уже писал Фокус, еще в начале января на Солнце произошла серия очень мощных вспышек. Среди них были и вспышки самого высокого класса – класса Х. С помощью данных космического аппарата Solar Dynamics Observatory NASA показало, как выглядело одно из самых мощных солнечных извержений.

Также Фокус писал о том, что появилось изображение кометы C/2022 E3 (ZTF), которая прилетает раз в 50 тыс. лет к нашему Солнцу. И наша звезда из-за сильной активности даже "оторвала" хвост этой кометы.