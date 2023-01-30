Отримано перше ультрафіолетове зображення Сонця: вчені знайшли дивні структури (фото)

За допомогою супутників учені зробили зображення корони Сонця та виявили незвичайні, схожі на павутину структури.

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Учені вперше зробили ультрафіолетові знімки корони Сонця, тобто його дуже гарячої зовнішньої частини атмосфери та знайшли дивні павутиноподібні структури на нашій зірці, пише Forbes.

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Американські вчені за допомогою камер супутників GOES досліджували зовнішню атмосферу Сонця чи корону та зробили нове відкриття. Камери вперше захоплювали тільки ультрафіолетове світло Сонця, яке створює вітамін D.

Корона Сонця, за словами вчених, є найзовнішою частиною атмосфери зірки, яка зазвичай невидима. Вчені вважають, що саме тут народжується сонячний вітер, тобто потік заряджених сонячних частинок, які Сонце постійно викидає у Сонячну систему. Подібні потоки плазми стають причиною появи полярних сяйв Землі, і якщо вони занадто сильні, то можуть призвести до відключення енергосистем, а також призвести до збоїв у роботі супутників. Камери супутників GOES протягом місяця вивчали ультрафіолетове світло корони Сонця, причому вони були спрямовані не прямо на зірку, а по обидва боки від Сонця.

"До цього не було досліджень ультрафіолетового випромінювання корони Сонця за такий період часу, і ніхто не знав, що з нею відбувається в цьому діапазоні світла. Ми навіть не знали, що ми можемо там побачити", — каже Ден Сітон із Південно-Західного дослідницького інституту, Техас, США.

[ + – ] Учені вперше зробили ультрафіолетові знімки корони Сонця, тобто його дуже гарячої зовнішньої частини атмосфери та знайшли дивні павутиноподібні структури на нашій зірці Фото: NOAA

Але результати нового дослідження здивували вчених. Вони побачили наявність у короні Сонця незвичайних, витягнутих, схожих на павутину плазмових структур у середньому шарі корони. Саме тут відбувається звільнення накопиченої магнітної енергії Сонця та відбувається викид у космос сонячних частинок. За словами Сітона, йому та його колегам вперше вдалося провести ретельні спостереження, які об'єднали в єдину систему дослідження Сонця та його атмосфери.

Багато десятиліть корону Сонця вивчає космічний апарат SOHO, але його прилади не можуть побачити середній шар корони, де народжується сонячний вітер. За словами Сітона, досі походження сонячного вітру та пов'язаних із ним структур на Сонці ще не повністю вивчені. Хоча вчені розуміють механізм базових процесів, таких докладних спостережень ще не проводилося.

За словами вчених, нове дослідження відкриває новий підхід до спостереження за короною Сонця.

У квітні 2025 року NASA відправить у космос новий апарат під назвою PUNCH, який спробує дізнатися набагато більше про процеси, що відбуваються в сонячній короні. Також він має показати, як зовнішня корона Сонця перетворюється на сонячний вітер.

"За допомогою майбутніх нових даних ми зможемо пов'язати воєдино спостереження за середнім і зовнішнім шаром сонячної корони й отримаємо повніше уявлення про те, як сонячний вітер взаємодіє з рештою Сонячної системи", — говорить Сітон.

За словами вчених, сонячну корону можна спостерігати із Землі лише під час повних сонячних затемнень і найближчими роками це буде можливе 20 квітня цього року, потім 8 квітня 2024 року, після цього у серпні 2026 та 2027 років, а також у липні 2028 року. Не всі жителі Землі зможуть повністю побачити корону Сонця.

Фокус уже писав про те, що астрономи прогнозують значне збільшення розмірів Сонця. Наша зірка має стати більшою у 300 разів порівняно з нинішніми розмірами. Але це станеться ще нескоро.