Апарат NASA побачив, як величезна комета з іншої зоряної системи прямує до Сонця (відео)

Ця комета вже давно відома астрономам, але має дуже незвичайний хімічний склад.

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Короткоперіодична комета 96P/Макхольца 1 у вівторок, 31 січня, підлетіла на максимально близьку відстань до Сонця. І за її мандрівкою до нашої зірки спостерігав космічний апарат SOHO, пише Live Science.

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Короткоперіодичну комету, яка згодом отримала назву 96P/Макхольца 1, виявив ще 1986 року астроном-аматор із США Девід Макхольц. За весь час своєї роботи у космосі космічний апарат SOHO, який вивчає Сонце, зміг спостерігати наближення цієї комети до нашої зірки вже 5 разів. Ця комета має короткий період обертання навколо зірки, що становить приблизно 5 років.

[ + – ] Короткоперіодичну комету, яка згодом отримала назву 96P/Макхольца 1, виявив ще 1986 року астроном-аматор із США Девід Макхольц. За весь час своєї роботи у космосі космічний апарат SOHO, який вивчає Сонце, зміг спостерігати наближення цієї комети до нашої зірки вже 5 разів. Фото: NASA

У вівторок, 31 січня, 96P/Макхольца 1 учерговий раз наблизилася до Сонця на дуже близьку відстань, яка втричі менша, ніж відстань від Сонця до Меркурія. Перед цим апарат зміг зробити кілька знімків польоту комети, яка є крижаною кулею діаметром в 6 км. SOHO проводив спостереження за кометою, коли вона летіла до Сонця всередині орбіти Меркурія, залишаючи за собою крижаний слід.

Наразі вчені вважають, що комета 96P/Макхольца 1 є міжзоряним об'єктом, тобто вона прибула з іншої зоряної системи. Принаймні це вказує її незвичайний хімічний склад. Наприклад, вчені з'ясували, що хвіст комети, який з'являється в результаті нагрівання самої комети сонячним світлом, містить менше ніж 2% від очікуваного рівня для комет такого токсичного газу, як ціан. Також вчені з'ясували, що комета містить надто мало вуглецю, як для комет із Сонячної системи. А це означає, що, найімовірніше, вона прибула звідкись ззовні.

За словами вчених, можливо, нове спостереження за цією кометою допоможе розкрити її секрет. За словами американського астрофізика Карла Баттамса, це дуже нетипова комета як за складом, так і за поведінкою в космосі.

За словами вчених, більша частина комет, які наближаються до Сонця, мають у діаметрі приблизно 10 метрів, а тому не можуть пережити такого зближення і згоряють на нашій зірці. Але комета 96P/Макхольца має величезний розмір, тому не може повністю випаруватися і продовжує свою подорож назад у глибини Сонячної системи.

[ + – ] Комета 96P/Макхольца 1 на знімку космічного апарату STEREO, 2007 рік Фото: NASA

Комета, яка має унікальну дуже витягнуту орбіту навколо Сонця, згідно з деякими теоріями була викинута зі своєї зіркової системи гравітацією гігантської планети. Після цього вона випадково потрапила до Сонячної системи, наблизилася до Юпітера і це змінило траєкторію її польоту і таким чином вона назавжди залишилася літати навколо Сонця.

Але інші теорії свідчать, що ця комета не є міжзоряним об'єктом, а прибула до нас із тих регіонів космосу, які ще залишаються маловивченими, адже вони знаходяться на околицях нашої зоряної системи. А її незвичайний хімічний склад можна пояснити тим, що вона постійно скидала частину своєї речовини під впливом сонячного тепла.

Що стосується космічного апарату SOHO, то він з 1995 року зміг виявити понад 3 тисячі комет, хоча його основне завдання полягає не в цьому. Апарат спостерігає за Сонцем та стежить за виверженнями на його поверхні, які називаються сонячними спалахами та корональними викидами маси. Ці космічні вибухи спрямовують іноді до землі потоки випромінювання та плазми, які можуть спричинити геомагнітні бурі, що призводять до виходу з ладу супутників та енергосистем, а також систем зв'язку.

Фокус вже писав про те, що нещодавно до Сонця наблизилася дуже рідкісна комета, яка здійснює таке зближення раз на кілька десятків тисяч років.

Також Фокус писав про те, що вченим удалося отримати перше ультрафіолетове зображення Сонця і тут було виявлено дивні структури.