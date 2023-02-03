"Чорні діри" на Сонці допоможуть розібратися з геомагнітними бурями на Землі: що з'ясували вчені

Дослідники вважають, що деякі геомагнітні бурі можна передбачити за допомогою властивостей дір в атмосфері Сонця.

Related video

Нове дослідження міжнародної групи вчених передбачає, що появу деяких геомагнітних бур, які негативно впливають на нашу планету, можна передбачити за допомогою властивостей корональних дір на Сонці, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Корональними дірами називаються холодніші й темніші ділянки у верхніх шарах атмосфери Сонця, з яких у космос вилітає з величезною швидкістю потік сонячних частинок під назвою сонячний вітер. Учені вважають, що магнітні властивості корональних дір можна використовуватиме прогнозування сили геомагнітних бур, які виникають Землі.

[ + – ] Корональними дірами називаються холодніші й темніші ділянки у верхніх шарах атмосфери Сонця, з яких у космос вилітає з величезною швидкістю потік сонячних частинок під назвою сонячний вітер Фото: NASA

Такі бурі з'являються, коли потоки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі, після чого ці частинки проникають в атмосферу. Геомагнітні бурі також виникають після сонячних спалахів і корональних викидів маси, коли випромінювання чи потоки плазми досягають магнітосфери нашої планети.

Про один із недавніх найсильніших спалахів на Сонці Фокус уже докладно писав. До речі, це був перший сонячний спалах такої величезної потужності у 2023 році.

Але спалахи та виверження плазми з'являються в сонячних плямах. Це також холодніші й темніші ділянки, як і корональні дірки, але вони розташовані в нижніх шарах атмосфери Сонця. Але в корональних дірах магнітне поле не таке сильне, як у сонячних плямах.

У межах нового дослідження вчені з'ясували, що сонячний вітер, який виходить із корональних дір, зберігає свою магнітну полярність у 80% випадків протягом усієї подорожі в космосі. Якщо знати цю полярність, то можна передбачити, чи з'явиться геомагнітна буря після зіткнення сонячних частинок із магнітним полем Землі та наскільки сильною вона може бути.

[ + – ] У межах нового дослідження вчені з'ясували, що сонячний вітер, який виходить із корональних дір, зберігає свою магнітну полярність у 80% випадків протягом усієї подорожі в космосі. Якщо знати цю полярність, то можна передбачити, чи з'явиться геомагнітна буря після зіткнення сонячних частинок із магнітним полем Землі та наскільки сильною вона може бути. Фото: NASA

Якщо магнітне поле Землі та магнітне поле, яке переносять частинки сонячного вітру матимуть однакову полярність, то геомагнітна буря, швидше за все, не з'явиться. Але якщо вони матимуть різну полярність, то все буде інакше. Залежно від сили геомагнітної бурі вона може завдати значної шкоди енергосистемам на планеті, а також системам зв'язку.

Зараз за космічною погодою, яку формує сонячний вітер, стежить космічний апарат SOHO, який перебуває на відстані 1,5 млн км від Землі й обертається навколо Сонця. Завдяки його даним учені можуть отримати уявлення про магнітні властивості сонячного вітру. Але цей потік частинок досягає Землі всього за кілька годин, а прилади апарата фіксує його лише через кілька днів після вильоту з атмосфери Сонця. Тому вчені вважають, що спостереження за корональними дірами буде ефективнішим способом передбачити появу геомагнітних бур і їхні сили набагато швидше.

Фокус уже писав про те, що завдяки дослідженню далеких зірок учені змогли скласти картину того, як помре наше Сонце та що відбуватиметься перед цим. Астрономи отримали точніші дані про цю катастрофу.