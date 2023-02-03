"Черные дыры" на Солнце помогут разобраться с геомагнитными бурями на Земле: что выяснили ученые

Исследователи считают, что некоторые геомагнитные бури можно предсказать с помощью свойств дыр атмосфере Солнца.

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Новое исследование международной группы ученых предполагает, что появление некоторых геомагнитных бурь, которые оказывают негативное влияние на нашу планету, можно предсказать с помощью свойств корональных дыр на Солнце, пишет Space.

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Корональными дырами называются более холодные и темные участки в верхних слоях атмосферы Солнца, из которых в космос вылетает с огромной скоростью поток солнечных частиц под названием солнечный ветер. Ученые считают, что магнитные свойства корональных дыр можно использовать для прогнозирования силы геомагнитных бурь, которые появляются на Земле.

[ + – ] Корональными дырами называются более холодные и темные участки в верхних слоях атмосферы Солнца, из которых в космос вылетает с огромной скоростью поток солнечных частиц под названием солнечный ветер Фото: NASA

Такие бури возникают, когда потоки солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли, после чего эти частицы проникают в атмосферу. Геомагнитные бури также возникают после солнечных вспышек и корональных выбросов массы, когда излучение или потоки плазмы достигают магнитосферы нашей планеты.

Об одной из недавних самых сильных вспышек на Солнце Фокус уже подробно писал. Кстати, это была первая солнечная вспышка такой огромной мощности в 2023 году.

Но вспышки и извержения плазмы появляются в солнечных пятнах. Это также более холодные и более темные участки, как и корональные дыры, но они находятся в нижних слоях атмосферы Солнца. Но в корональных дырах магнитное поле не такое сильное, как в солнечных пятнах.

В рамках нового исследования ученые выяснили, что солнечный ветер, исходящий из корональных дыр, сохраняет свою магнитную полярность в 80% случаев на протяжении всего путешествия в космосе. Если знать эту полярность, то можно предсказать появится ли геомагнитная буря после столкновения солнечных частиц с магнитным полем Земли и насколько сильной она может быть.

[ + – ] В рамках нового исследования ученые выяснили, что солнечный ветер, исходящий из корональных дыр, сохраняет свою магнитную полярность в 80% случаев на протяжении всего путешествия в космосе. Если знать эту полярность, то можно предсказать появится ли геомагнитная буря после столкновения солнечных частиц с магнитным полем Земли и насколько сильной она может быть Фото: NASA

Если магнитное поле Земли и магнитное поле, которое переносят частицы солнечного ветра будут иметь одинаковую полярность, то геомагнитная буря скорее всего не появится. Но если они будут иметь разную полярность, то все будет иначе. В зависимости от силы геомагнитной бури, она может нанести значительный ущерб энергосистемам на планете, а также системам связи.

Сейчас за космической погодой, которую формирует солнечный ветер следит космический аппарат SOHO, который находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли и вращается вокруг Солнца. Благодаря его данным ученые могут получить представление о магнитных свойствах солнечного ветра. Но этот поток частиц достигает Земли всего за несколько часов, а приборы аппарата фиксирует его только через несколько дней, после вылета из атмосферы Солнца. Поэтому ученые считают, что наблюдение за корональными дырами будет более эффективным способом предсказать появление геомагнитных бурь и их силы намного быстрее.

Фокус уже писал о том, что благодаря исследованию далеких звезд, ученые смогли составить картину того, как умрет наше Солнце и что будет происходить перед этим. Астрономы получили более точные данные об этой катастрофе.