На Солнце произошло "темное" извержение: часть Земли осталась без связи (фото)

Огромный поток "темной" плазмы от нашей звезды достиг планеты за несколько дней и нарушил радиосвязь в полярных регионах.

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Ученые зафиксировали появление на Земле геомагнитной бури класса G2 в среду, 15 марта, которая стала следствием достижения планеты огромного потока выброшенной из Солнца так называемой "темной" плазмы, пишет Space.

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Еще в субботу, 11 марта, два космических аппарата, которые изучают Солнце, SDO и SOHO, с помощью своих приборов зафиксировали масштабное извержение на Солнце. По словам ученых из NASA на нашей звезде произошел корональный выброс массы, который происходит во время солнечных вспышек. Но в этот раз в космос улетел огромный поток так называемой "темной" плазмы.

Ученые зафиксировали появление на Земле геомагнитной бури класса G2 в среду, 15 марта, которая стала следствием достижения планеты огромного потока выброшенной из Солнца так называемой "темной" плазмы Фото: NASA

На самом деле это вещество не имеет ничего общего с загадочными темной энергией или темной материей, да и вообще не является темным. Просто эта плазма имеет более низкую температуру, чем окружающее ее вещество в атмосфере Солнца. Также она не настолько яркая, как обычная солнечная плазма, которая вырывается в результате корональных выбросов массы, и имеет более высокую плотность.

Ученые спрогнозировали, что этот выброс плазмы скорее всего улетит в сторону Меркурия, но затем пересмотрел свои прогнозы и указали на то, что примерно 14 или 15 марта этот поток врежется в магнитное поле Земли, что вызовет геомагнитную бурю класса G1.

Но оказалось, что солнечные частицы достигли нашей планеты только 15 марта, что стало причиной появления геомагнитной бури класса G2. В результате появились очень яркие полярные сияния, а также в полярных регионах планеты на некоторое время отключилась радиосвязь.

Карта, показывающая последствия геомагнитной бури 15 марта 2023 года Фото: space.com

Лучше всего "взрыв" на Солнце видно на изображениях приборов аппарата SOHO, который зафиксировал огромное извержение плазмы. В кадр также попал и Меркурий, который выглядит как светящаяся точка в нижней правой части изображения.

Лучше всего "взрыв" на Солнце видно на изображениях приборов аппарата SOHO, который зафиксировал огромное извержение плазмы. В кадр также попал и Меркурий, который выглядит как светящаяся точка в нижней правой части изображения Фото: NASA

Большинство геомагнитных бурь, которые появлялись на Земле за последние десятилетия не причинили значительного ущерба земным технологиям. Но все же самые сильные из этих бурь могут значительно повредить не только спутники на орбите, но и вывести из строя на долгое время разные приборы на планете, включая повреждение энергосистем и отключение связи.

Как же писал Фокус, недавно на Солнце произошло очень необычное извержение, которое запечатлели космические аппараты, исследующие нашу звезду. Дело в том, что очередной выброс плазмы приобрел необычную для себя форму, что заинтриговало ученых.

Недавно на Солнце произошло очень необычное извержение, которое запечатлели космические аппараты, исследующие нашу звезду

Если говорить о космических взрывах, то одним из самых сильных таких событий во Вселенной является вспышка сверхновой. Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбб получил новое потрясающе детальное изображение очень редкой звезды, которая как раз приближается к тому, чтобы закончить свою жизнь взрывом сверхновой.

Также Фокус писал о том, что на Венере ученые обнаружили признаки необычной активности. Новое исследование предполагает, что на этой планете все еще продолжаются извержения вулканов, что является очень важным открытием для науки.

Напоминаем, что появилась новая теория, которая может изменить наше понимание физики. Она касается того, что в самом начале существования Вселенной пространство-время треснуло и этому есть доказательства, как уже писал Фокус.