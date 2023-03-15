В 30 раз больше Солнца. Телескоп Уэбб сделал снимок редкой звезды, которая скоро взорвется (фото)

Космический телескоп сделал снимок одной из самых редких, но очень ярких и огромных звезд во Вселенной. И вскоре эта звезда умрет в результате мощнейшего взрыва.

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Космический телескоп Уэбб сфотографировал звезду WR 124, которая принадлежит к редкому типу звезд под названием звезды Вольфа-Райе. Они очень яркие и имеют огромную массу, так как данный тип предполагает, что звезда находится на последней стадии своей жизни и скоро взорвется сверхновой. Собственно, данная звезда также скоро умрет в результате взрыва, пишет Daily Mail.

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Телескоп Уэбб получил невероятно детальный снимок последнего периода жизни звезды WR 124, которая находится на расстоянии в 15 тысяч световых лет от нас в созвездии Стрельца.

Космический телескоп Уэбб сфотографировал звезду WR 124, которая принадлежит к редкому типу звезд под названием звезды Вольфа-Райе. Они очень яркие и имеют огромную массу, так как данный тип предполагает, что звезда находится на последней стадии своей жизни и скоро взорвется сверхновой. Собственно, данная звезда также скоро умрет в результате взрыва Фото: NASA

Гигантские звезды превращаются в звезды Вольфа-Райе в конце своей эволюции, но эта фаза продолжается всего несколько миллионов лет, после чего происходит взрыв сверхновой, и звезда превращается в черную дыру. Но не все звезды проживают эту фазу своей эволюции, а потому звезды Вольфа-Райе встречаются редко в космосе. Считается, что только одна гигантская звезда из 100 млн может стать звездой Вольфа-Райе, прежде, чем взорваться и прекратиться в черного космического монстра, который поглощает все вокруг.

По словам ученых, звезда WR 124 в 30 раз больше нашего Солнца и сейчас она уже начала сбрасывать в космос свое вещество во время подготовки к своей неминуемой смерти. Во время этого процесса вокруг звезды образовалось облако из газа и пыли, которое ярко светится. Ученые из NASA предположили, что звезда на момент съемки уже сбросила вещество массой в 10 масс Солнца и как только у нее закончится жизненный цикл она взорвется сверхновой.

По словам ученых, звезда WR 124 в 30 раз больше нашего Солнца и сейчас она уже начала сбрасывать в космос свое вещество во время подготовки к своей неминуемой смерти. Во время этого процесса вокруг звезды образовалось облако из газа и пыли, которое ярко светится. Ученые из NASA предположили, что звезда на момент съемки уже сбросила вещество массой в 10 масс Солнца Фото: NASA

Новое изображение телескопа Уэбб имеет важную научную ценность, ведь оно поможет астрономам выяснить, как именно ведет себя пыль в облаке и сможет ли она пережить взрыв сверхновой.

Пыль является жизненно важным компонентом Вселенной, которая защищает звезды во время их формирования и помогает в создании планет. Но ученые выяснили, что во Вселенной намного больше пыли, чем могут объяснить современные теории ее образования. Поэтому ученые из NASA надеются, что изучение поведения пыли вокруг звезд Вольфа-Райе, таких как WR 124, поможет выяснить, откуда взялась вся эта дополнительная пыль.

Новое изображение телескопа Уэбб (на фото) имеет важную научную ценность, ведь оно поможет астрономам выяснить, как именно ведет себя пыль в облаке и сможет ли она пережить взрыв сверхновой Фото: NASA

И в этом вопросе ученым пригодится как раз телескоп Уээб, который может видеть сквозь пыль самые разные звезды, а также то, какая именно пыль их окружает.

Ранее Фокус писал о том, что на одном из снимков телескопа Уэбб поместилось сразу 25 тысяч галактик, а это более, чем в 2 раза превышает подобный рекорд, установленный телескопом Хаббл.

Также Фокус писал о том, что нестабильные объекты в космосе могут уничтожать жизнь во Вселенной. Как показало новое исследование, взаимодействие между далекими планетами и ближайшими к ним объектами может иметь катастрофические последствия.