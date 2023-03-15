В 30 раз больше Солнца. Телескоп Уэбб сделал снимок редкой звезды, которая скоро взорвется (фото)
Космический телескоп сделал снимок одной из самых редких, но очень ярких и огромных звезд во Вселенной. И вскоре эта звезда умрет в результате мощнейшего взрыва.
Космический телескоп Уэбб сфотографировал звезду WR 124, которая принадлежит к редкому типу звезд под названием звезды Вольфа-Райе. Они очень яркие и имеют огромную массу, так как данный тип предполагает, что звезда находится на последней стадии своей жизни и скоро взорвется сверхновой. Собственно, данная звезда также скоро умрет в результате взрыва, пишет Daily Mail.
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Телескоп Уэбб получил невероятно детальный снимок последнего периода жизни звезды WR 124, которая находится на расстоянии в 15 тысяч световых лет от нас в созвездии Стрельца.
Гигантские звезды превращаются в звезды Вольфа-Райе в конце своей эволюции, но эта фаза продолжается всего несколько миллионов лет, после чего происходит взрыв сверхновой, и звезда превращается в черную дыру. Но не все звезды проживают эту фазу своей эволюции, а потому звезды Вольфа-Райе встречаются редко в космосе. Считается, что только одна гигантская звезда из 100 млн может стать звездой Вольфа-Райе, прежде, чем взорваться и прекратиться в черного космического монстра, который поглощает все вокруг.
По словам ученых, звезда WR 124 в 30 раз больше нашего Солнца и сейчас она уже начала сбрасывать в космос свое вещество во время подготовки к своей неминуемой смерти. Во время этого процесса вокруг звезды образовалось облако из газа и пыли, которое ярко светится. Ученые из NASA предположили, что звезда на момент съемки уже сбросила вещество массой в 10 масс Солнца и как только у нее закончится жизненный цикл она взорвется сверхновой.
Новое изображение телескопа Уэбб имеет важную научную ценность, ведь оно поможет астрономам выяснить, как именно ведет себя пыль в облаке и сможет ли она пережить взрыв сверхновой.
Пыль является жизненно важным компонентом Вселенной, которая защищает звезды во время их формирования и помогает в создании планет. Но ученые выяснили, что во Вселенной намного больше пыли, чем могут объяснить современные теории ее образования. Поэтому ученые из NASA надеются, что изучение поведения пыли вокруг звезд Вольфа-Райе, таких как WR 124, поможет выяснить, откуда взялась вся эта дополнительная пыль.
И в этом вопросе ученым пригодится как раз телескоп Уээб, который может видеть сквозь пыль самые разные звезды, а также то, какая именно пыль их окружает.
Ранее Фокус писал о том, что на одном из снимков телескопа Уэбб поместилось сразу 25 тысяч галактик, а это более, чем в 2 раза превышает подобный рекорд, установленный телескопом Хаббл.
Также Фокус писал о том, что нестабильные объекты в космосе могут уничтожать жизнь во Вселенной. Как показало новое исследование, взаимодействие между далекими планетами и ближайшими к ним объектами может иметь катастрофические последствия.