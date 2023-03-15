Нестабильные объекты в космосе могут уничтожать жизнь во Вселенной: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что огромную угрозу для существования внеземной жизни на экзопланетах несет соседний с этими планетами объект.

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То, что Луна может столкнуться с Землей, представляет собой очень маловероятный сценарий и такое можно увидеть только в фантастических фильмах. Но авторы нового исследования считают, что в некоторых звездных системах происходят такие столкновения планет с их спутниками и это является настоящей угрозой для существования там потенциальной внеземной жизни, пишет Live Science.

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Американский ученый считает, что нестабильные экзоспутники экзопланет (то есть спутники и планеты, которые находятся не в Солнечной системе) могут уничтожать внеземную жизнь по всей Вселенной. Ученый из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, создал моделирование, которое показало, что во Вселенной обычным явлением может быть столкновение спутников с их родными планетами, которые находятся в некоторых звездных системах. И эти катастрофические явления могут привести к исчезновению любого начинающего свое развитие на данной планете живого вида.

Пока что астрономы не обнаружили существование экзоспутников, но предполагают, что их должно быть много у разных планет, которые находятся на разном расстоянии от Земли. По крайней мере, существование большого количества спутников у планет Солнечной системы предполагает, что окрестности Солнца не являются уникальным и в этом плане. И в некоторых других звездных системах, где существуют планеты, последние также могут иметь спутники.

Американский ученый считает, что нестабильные экзоспутники экзопланет (то есть спутники и планеты, которые находятся не в Солнечной системе) могут уничтожать внеземную жизнь по всей Вселенной Фото: Live Science

Брэд Хэнсен из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представил свое новое исследование, в котором он попытался разобраться в том, как могут взаимодействовать между собой экзоспутники и экзопланеты. И как этот процесс может повлиять на развитие потенциальной внеземной жизни на данных планетах.

Если говорить о системе Земля-Луна, то как известно оба этих объекта влияют друг на друга с помощью своей гравитации. Самым известным примером влияния Луны на Землю является появление приливов и отливов в океанах и морях на нашей планете. В то же время Луна медленно удаляется от Земли, и ее орбита становится все больше. А Земля в свою очередь замедляет свое вращение. И эти эффекты связаны между собой. Как уже писал Фокус к тому же Луна влияет на то, что продолжительность земных суток увеличивается и ученые объяснили, почему это происходит.

Астрономы считают, что Луна может оставить Землю в одиночестве, но это произойдет уже после того, как наше Солнце прекратит свое существование, а на Земле соответственно уже исчезнет вся жизнь. Ученые надеются, что к тому времени, а это произойдет примерно через 5 млрд лет, люди уже найдут новый дом, а может даже десятки и сотни новых планет будут заселены нашим видом.

Астрономы считают, что Луна может оставить Землю в одиночестве, но это произойдет уже после того, как наше Солнце прекратит свое существование, а на Земле соответственно уже исчезнет вся жизнь. Ученые надеются, что к тому времени, а это произойдет примерно через 5 млрд лет, люди уже найдут новый дом, а может даже десятки и сотни новых планет будут заселены нашим видом Фото: NASA

Брэд Хэнсен предполагает, что планеты и их спутники, которые находятся к своим звездам немного ближе, чем Земля к Солнцу, могут пережить в какой-то момент времени катастрофическое столкновение. Как показывает моделирование это приведет к появлению огромного облака пыли, которое может существовать в течение 10 тысяч лет, прежде, чем исчезнуть. Подобные облака пыли уже наблюдали ученые у далеких звезд, и они могут говорить в пользу теории Хэнсена. То есть такие столкновения возможны.

По словам Хэнсена, спутники у таких планет могут иметь нестабильные орбиты, а потому могут пойти на удар с родной планетой. Если на такой планете уже начала развиваться потенциальная внеземная жизнь, то такой удар приведет к ее уничтожению. Но астрономы пока что видели всего 10 облаков из пыли вокруг далеких звезд и не факт, что они появились именно в результате столкновения спутника и планеты. Может быть они стали результатом столкновения двух планет.

Как говорят ученые, которые не принимали участие в новом исследовании, нужны дополнительные наблюдения, чтобы выяснить, как экзоспутники влияют на эволюцию самих планет и могут ли они действительно привести к уничтожению инопланетной жизни. Если она существует, ведь ученые не обнаружили пока никаких ее признаков за пределами Земли. Но исследователи согласны с тем, что теоретическая возможность исчезновения любой жизни на планете от удара ее спутника, существует.

Фокус ранее писал о новой экзопланете, которую обнаружили ученые, и на ней происходит процесс трансформации, что может привести к появлению планеты, покрытой водой.