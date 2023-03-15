Нестабільні об'єкти в космосі можуть знищувати життя в Усесвіті: що з'ясували вчені

Нове дослідження передбачає, що величезну загрозу для існування позаземного життя на екзопланетах несе сусідній із цими планетами об'єкт.

Related video

Те, що Місяць може зіткнутися із Землею, є дуже малоймовірним сценарієм, і таке можна побачити лише у фантастичних фільмах. Але автори нового дослідження вважають, що в деяких зоряний системах відбуваються такі зіткнення планет із їхніми супутниками, і це є справжньою загрозою для існування там потенційного позаземного життя, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Американський учений вважає, що нестабільні екзосупутники екзопланет (тобто супутники та планети, які розташовані не в Сонячній системі) можуть знищувати позаземне життя по всьому Всесвіту. Вчений із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, що в США, створив моделювання, яке показало, що в Усесвіті звичайним явищем може бути зіткнення супутників із їхніми рідними планетами, які перебувають у деяких зоряних системах. І ці катастрофічні явища можуть призвести до зникнення будь-якого розвитку живого виду на цій планеті.

Поки що астрономи не виявили існування екзосупутників, але припускають, що їх має бути багато в різних планет, що розташовані на різній відстані від Землі. Принаймні існування великої кількості супутників у планет Сонячної системи передбачає, що околиці Сонця не є унікальними й у цьому плані. І в деяких інших зоряних системах, де існують планети, останні можуть мати супутники.

Американський учений вважає, що нестабільні екзосупутники екзопланет (тобто супутники та планети, які розташовані не в Сонячній системі) можуть знищувати позаземне життя по всьому Всесвіту Фото: Live Science

Бред Генсен із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі представив своє нове дослідження, де він спробував розібратися в тому, як можуть взаємодіяти між собою екзосупутники й екзопланети. І як цей процес може вплинути на розвиток потенційного позаземного життя на цих планетах.

Якщо говорити про систему Земля-Місяць, то, як відомо, обидва ці об'єкти впливають один на одного за допомогою своєї гравітації. Найвідомішим прикладом впливу Місяця на Землю є поява припливів і відливів в океанах і морях на нашій планеті. Водночас Місяць повільно віддаляється від Землі, і його орбіта стає дедалі більшою. А Земля, зі свого боку, уповільнює своє обертання. І ці ефекти пов'язані між собою. Як уже писав Фокус, до того ж Місяць впливає на те, що тривалість земної доби збільшується, і вчені пояснили, чому це відбувається.

Астрономи вважають, що Місяць може залишити Землю на самоті, але це станеться вже після того, як наше Сонце припинить своє існування, а на Землі, відповідно, вже зникне все життя. Вчені сподіваються, що на той час, а це станеться приблизно через 5 млрд років, люди вже знайдуть новий дім, а може, навіть десятки й сотні нових планет будуть заселені нашим видом.

Астрономи вважають, що Місяць може залишити Землю на самоті, але це станеться вже після того, як наше Сонце припинить своє існування, а на Землі, відповідно, вже зникне все життя. Вчені сподіваються, що на той час, а це станеться приблизно через 5 млрд років, люди вже знайдуть новий будинок, а може навіть десятки та сотні нових планет будуть заселені нашим виглядом. Фото: луна

Бред Генсен припускає, що планети та їхні супутники, які розташовані до своїх зірок трохи ближче, ніж Земля до Сонця, можуть пережити в якийсь момент катастрофічне зіткнення. Як показує моделювання, це призведе до появи величезної хмари пилу, яка може існувати протягом 10 тисяч років, перш ніж зникнути. Подібні хмари пилу вже спостерігали вчені у далеких зірок, і вони можуть свідчити на користь теорії Генсена. Тобто такі зіткнення є можливими.

За словами Генсена, супутники таких планет можуть мати нестабільні орбіти, а тому можуть піти на удар із рідною планетою. Якщо на такій планеті вже почало розвиватися потенційне позаземне життя, такий удар призведе до його знищення. Але астрономи поки що бачили лише 10 хмар із пилу навколо далеких зірок, і не факт, що вони з'явилися саме внаслідок зіткнення супутника та планети. Можливо, вони стали результатом зіткнення двох планет.

Як кажуть учені, які не брали участь у новому дослідженні, потрібні додаткові спостереження, щоб з'ясувати, як екзосупутники впливають на еволюцію самих планет і чи справді вони можуть призвести до знищення інопланетного життя. Якщо вона існує, то вчені поки не виявили жодних її ознак за межами Землі. Але дослідники згодні з тим, що теоретична можливість зникнення будь-якого життя планети від удару її супутника існує.

Фокус раніше писав про нову екзопланету, яку виявили вчені, і на ній відбувається процес трансформації, що може призвести до появи планети, вкритої водою.