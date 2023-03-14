Телескоп Уэбб побил рекорд Хаббла: на одном снимке поместились тысячи галактик из ранней Вселенной (фото)

Телескоп Хаббл мог показать на одном снимке 10 тысяч галактик, но телескоп Уэбб смог продемонстрировать в 2 раза больше таких объектов.

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Ученые опубликовали первые снимки самой большой программы наблюдений за космосом, которая осуществляется с помощью телескопа Уэбб. И как показывают результаты новая обсерватория бьет рекорды телескопа Хаббл по количеству изображенных на одном снимке галактик, пишет Futurism.

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С помощью телескопа Хаббл ученые во время проведения масштабного обзора космоса могли получить на одном снимке изображения примерно 10 тысяч галактик. Но космический телескоп Уэбб оказался настолько продвинутым в технологическом плане, что по сравнению с ним самые большие усилия Хаббла кажутся незначительными.

Астрономы опубликовали одни из первых изображений, которые были сделаны во время масштабного обзора ранней Вселенной, осуществляемого с помощью телескопа Уэбб. В рамках обзора COSMOS-Web ученые получили на одном из снимков изображения сразу 25 тысяч галактик. Данные снимки телескоп сделал с помощью своих приборов NIRCam и MIRI.

Астрономы опубликовали одни из первых изображений, которые были сделаны во время масштабного обзора ранней Вселенной, осуществляемого с помощью телескопа Уэбб. В рамках обзора COSMOS-Web ученые получили на одном из снимков изображения сразу 25 тысяч галактик Фото: NASA

По словам Кейтлин Кейси из Техасского университета в Остине, США, это, пожалуй, одно из самых больших изображений космоса, которые до этого делал телескоп Уэбб. Но на самом деле ученые получили только 4% всех данных, собранных обсерваторией и следующие снимки скорее всего будут вмещать еще больше галактик.

На масштабном снимке раннего космоса можно увидеть разнообразные галактики и разные космические процессы. Например, здесь представлены спиральные галактики, слияния галактик в одно целое, а также видны примеры гравитационного линзирования, когда более близкая галактика увеличивает свет более далеких объектов. По словам Джейхана Карталтепе из Рочестерского технологического института, США, полученные данные даже лучше, чем ожидали ученые.

"Но это всего лишь капля в море той информации, которую мы вскоре получим для наших исследований ранней Вселенной", — говорит Карталтепе.

В рамках нового масштабного обзора космоса астрономы хотят лучше понять, что происходило в космосе в эпоху реионизации в период между 200 млн и 1 млрд лет после Большого взрыва. В этот период появились первые звезды, галактики и другие космические структуры.

Изображения четырех галактик, выбранных из наблюдений программы COSMOS-Web. В левом верхнем углу — спиральная галактика с перемычкой; в правом верхнем углу — пример гравитационного линзирования линзы, когда центральная галактики усиливает свет от далекой галактики; в левом нижнем углу находится галактика, которая появилась в результате слияния с другой галактикой; справа внизу — спиральная галактика с перемычкой и несколькими скоплениями активного звездообразования Фото: NASA

Особый интерес для ученых представляют самые ранние галактики, а также астрономы хотят понять, как загадочная темная материя эволюционировала вместе с ними. Считается, что именно темная материя, которую еще никто не видел, удерживает все галактики во Вселенной как единое целое.

По словам ученых, новые снимки телескопа Уэбб намного более детализированные, чем те, которые делал телескоп Хаббл.Но этот только первый этап исследования раннего космоса. До конца года ученые надеются получить изображения примерно 1 млн галактик из ранней Вселенной.

Как уже писал Фокус, с помощью телескопа Уэбб ученые нашли галактику, которая находится в полном одиночестве в космосе, хотя все указывает на то, что ее должны окружать еще 100 галактик. Астрономы представили теорию, которая объясняет происходящее.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли галактику, в которой загадочным образом перестали формироваться новые звезды. Ученые считают, что нашли причину такого необычного явления.

Еще Фокус писал о том, что в NASA готовятся к уничтожению Международной космической станции, а поэтому планируют создать новый корабль, который поможет осуществить это без помощи России.