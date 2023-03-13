Обнаружена одинокая галактика, у которой исчезли соседи: секрет связан с каннибализмом

Новое открытие предоставило ученым информацию о том, что слияния галактик в огромных скоплениях происходили намного раньше, чем считалось.

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Группа ученых с помощью космического телескопа Чандра обнаружила древнюю одинокую галактику, которая осталась одна потому как съела своих друзей, пишет ScienceAlert.

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Новое открытие предполагает, что галактика под названием 3C 297, которая находится на расстоянии в 9,2 млрд световых лет от нас таинственным образом находится в полном одиночестве, хотя все указывает на то, что ее должны окружать другие галактики.

По словам ученых, которые обнаружили далекую галактику из ранней Вселенной, она должна быть частью скопления из как минимум 100 галактик, некоторые из которых должны быть размером с Млечный Путь. Но если данный объект одинок, значит со всеми остальными что-то случилось. Ученые из Туринского университета, Италия, считают, что они обнаружили уникальное скопление галактик, в котором эти галактики отсутствуют. Все, кроме одной.

По словам ученых, которые обнаружили далекую галактику из ранней Вселенной, она должна быть частью скопления из как минимум 100 галактик, некоторые из которых должны быть размером с Млечный Путь. Но если данный объект одинок, значит со всеми остальными что-то случилось. Ученые из Туринского университета, Италия, считают, что они обнаружили уникальное скопление галактик, в котором эти галактики отсутствуют. Все, кроме одной Фото: ScienceAlert

Обнаруженная галактика 3C 297 является источником очень мощного излучения, так как в ней находится квазар, то есть активное галактическое ядро с о сверхмассивной черной дырой. Эта дыра поглощает окружающее вещество просто с невообразимой скоростью, а потому данная галактика является источником одного из самых сильных и ярких излучений в космосе.

Квазар, который находится здесь выпускает в космос два огромных потока плазмы, которые проходят сквозь межгалактическую среду на огромное расстояние, примерно на 140 тысяч световых лет. Все данные указывают на то, что вокруг галактики 3C 297 должны существовать и другие подобные объекты, которые связаны гравитацией между собой и таким образом создают галактическое скопление.

Оказалось, что рядом действительно находятся 19 галактик, но как оказалось, на самом деле они размещены в космосе намного дальше. Поэтому получается, что 3C 297 действительно одинока в данном регионе космоса.

Обнаруженная галактика 3C 297 является источником очень мощного излучения, так как в ней находится квазар, то есть активное галактическое ядро с о сверхмассивной черной дырой. Эта дыра поглощает окружающее вещество просто с невообразимой скоростью, а потому данная галактика является источником одного из самых сильных и ярких излучений в космосе Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что данная галактика является результатом слияния галактик в огромном скоплении. По словам Хуана Мадрида из Университета штата Техас, США, гравитационное притяжение этой большой галактики было слишком сильным, и все остальные были ею поглощены.

Подобное исчезновение крупного галактического скопления, в котором остается одна большая галактика, ученые уже находили, но они находятся намного ближе к Земле. Поэтому астрономы считают, что они обнаружили самый ранний пример слияния галактик в галактическом скоплении. Это открытие дает возможность предположить, что подобный процесс мог происходить и в относительно ранней Вселенной, то есть намного раньше в прошлом, чем считали ученые.

По словам исследователей, новое открытие не меняет представления о космосе, но дает новый взгляд на то, насколько быстро должны были сформироваться галактики и скопления галактик, учитывая то, что полное слияние галактик в скоплении произошло через 4,6 млрд лет после рождения Вселенной. Такого ученые не ожидали увидеть.

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