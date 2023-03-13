Виявлено самотню галактику, у якої зникли сусіди: секрет пов'язаний з канібалізмом

Нове відкриття надало вченим інформацію про те, що злиття галактик у величезних скупченнях відбувалося набагато раніше, ніж вважалося.

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Група вчених за допомогою космічного телескопа Чандра виявила давню самотню галактику, яка залишилася одна, тому що з'їла своїх друзів, пише ScienceAlert.

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Нове відкриття припускає, що галактика під назвою 3C 297, яка знаходиться на відстані 9,2 млрд світлових років від нас таємничим чином знаходиться на самоті, хоча все вказує на те, що її повинні оточувати інші галактики.

За словами вчених, які виявили далеку галактику з раннього Всесвіту, вона повинна бути частиною скупчення щонайменше 100 галактик, деякі з яких повинні бути розміром з Чумацький Шлях. Але якщо цей об'єкт самотній, отже з усіма іншими щось трапилося. Вчені з Туринського університету, Італія, вважають, що вони виявили унікальне скупчення галактик, де ці галактики відсутні. Усі, крім однієї.

За словами вчених, які виявили далеку галактику з раннього Всесвіту, вона повинна бути частиною скупчення щонайменше 100 галактик, деякі з яких повинні бути розміром з Чумацький Шлях. Але якщо цей об'єкт самотній, отже з усіма іншими щось трапилося. Вчені з Туринського університету, Італія, вважають, що вони виявили унікальне скупчення галактик, де ці галактики відсутні. Всі, крім однієї Фото: ScienceAlert

Виявлена галактика 3C 297 є джерелом дуже потужного випромінювання, оскільки в ній знаходиться квазар, тобто активне галактичне ядро з надмасивною чорною дірою. Ця діра поглинає навколишню речовину просто з неймовірною швидкістю, а тому ця галактика є джерелом одного з найсильніших і найяскравіших випромінювань у космосі.

Квазар, який знаходиться тут, випускає в космос два величезні потоки плазми, які проходять крізь міжгалактичне середовище на величезну відстань, приблизно на 140 тисяч світлових років. Всі дані вказують на те, що навколо галактики 3C 297 повинні існувати й інші подібні об'єкти, пов'язані гравітацією між собою, і таким чином створюють галактичне скупчення.

Виявилося, що поряд дійсно знаходяться 19 галактик, але, як виявилося, насправді вони розміщені в космосі набагато далі. Тому виходить, що 3C 297 справді самотня в цьому регіоні космосу.

Виявлена галактика 3C 297 є джерелом дуже потужного випромінювання, оскільки в ній знаходиться квазар, тобто активне галактичне ядро з надмасивною чорною дірою. Ця діра поглинає навколишню речовину просто з неймовірною швидкістю, а тому дана галактика є джерелом одного з найсильніших і найяскравіших випромінювань у космосі. Фото: ScienceAlert

Вчені вважають, що ця галактика є результатом злиття галактик у величезному скупченні. За словами Хуана Мадрида з Університету штату Техас, США, гравітаційне тяжіння цієї великої галактики було надто сильним, і всі інші були нею поглинені.

Подібне зникнення великого галактичного скупчення, в якому залишається одна велика галактика, вчені вже знаходили, але вони набагато ближче до Землі. Тому астрономи вважають, що вони виявили ранній приклад злиття галактик у галактичному скупченні. Це відкриття дає можливість припустити, що подібний процес міг відбуватися і щодо раннього Всесвіту, тобто набагато раніше в минулому, ніж вважали вчені.

За словами дослідників, нове відкриття не змінює уявлення про космос, але дає новий погляд на те, наскільки швидко мали сформуватися галактики та скупчення галактик, враховуючи те, що повне злиття галактик у скупченні відбулося через 4,6 млрд років після народження Всесвіту. Такого вчені не очікували побачити.

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