Саморобний телескоп: астроном-аматор робить такі ж знімки космосу, як обсерваторія Габбл (фото)

Телескоп, зібраний з матеріалів, що коштує 1100 доларів, робить такі ж знімки космосу, як і космічний телескоп Хаббл за 19 млрд доларів.

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50-річний астроном-аматор Арно Прево з Великобританії створив свій саморобний телескоп із матеріалів, які він придбав на eBay. На це він витратив приблизно 1100 доларів. Знімки космосу, які Прево робить за допомогою свого телескопа, настільки хороші, що можуть запросто скласти конкуренцію зображенням космічного телескопа Габбл, вартість якого приблизно 19 млрд доларів, пише Daily Mail.

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Відомі зірки та туманності, що входять до складу нашої галактики, а також зображення інших галактик – це те, чим може похвалитися астроном-аматор Арно Прево. Житель Великобританії, який є експертом із поведінки собак із самого дитинства захоплюється астрономією.

Коли Прево було 10 років він уперше побачив зображення туманності Кінська Голова на обкладинці журналу National Geographic і з того часу космос став його захопленням Фото: NASA

Коли йому було 10 років, він вперше побачив зображення туманності Кінська Голова на обкладинці журналу National Geographic і з того часу космос став його захопленням.

50-річний астроном-аматор Арно Прево з Великобританії створив свій саморобний телескоп із матеріалів, які він придбав на eBay. На це він витратив приблизно 1100 доларів Фото: Daily Mail

Арно витратив кілька тижнів, щоб збудувати свою особисту обсерваторію, яка знаходиться на задньому дворі його будинку, щоб виконати свою дитячу мрію – робити зображення космічних об'єктів.

Серед останніх зображень Прево особливо виділяється знімок сузір'я Оріона і туманності Кінська Голова, яка видно в самій східній точці пояса Оріона Фото: Daily Mail

Для того, щоб створити свій саморобний телескоп він придбав на eBay 30-сантиметровий телескоп Sky Watcher 130PDS з об'єктивом в 12,7 см. Цей телескоп він закріпив на екваторіальному монтуванні (пристрій для встановлення телескопа), яке вільно обертається на 360 градусів стежачи за будь-якою зіркою або галактикою на нічному небі. До об'єктиву телескопа Прево приєднав 15-річний фотоапарат Canon, яким можна дистанційно керувати за допомогою програм на ноутбуці. І вся ця конструкція встановлена на "штативі" із бетонних шлакоблоків.

Ще одним захопливим знімком Прево є зображення галактики Вертушка, розмір якої перевищує розмір Чумацького Шляху Фото: Daily Mail

За допомогою спеціальних комп'ютерних програм Прево може вибрати конкретну зірку, галактику або туманність, щоб створити неймовірні знімки одним натисканням кнопки.

"Здійснилася моя дитяча мрія. Щодня я повертався з роботи і витрачав годину чи дві на створення мого телескопа і на читання необхідної літератури. Коли я, нарешті, зміг почати фотографувати космічні об'єкти, я був просто вражений якістю зображень. Мої знімки нічим не гірші, ніж ті, що робить космічний телескоп Габбл», — каже Прево.

За допомогою саморобного телескопа Прево створює дуже детальні зображення космосу Фото: Daily Mail

Серед останніх зображень Прево особливо виділяється знімок сузір'я Оріона і туманності Кінська Голова, яку видно в самій східній точці пояса Оріона. Ще одним захопливиим знімком є зображення галактики Вертушка, розмір якої перевищує розмір Чумацького Шляху.

"Люди не можуть повірити в те, що я роблю чудові зображення космосу за допомогою телескопа за 1100 доларів. Зараз нові фотоапарати коштують дорожче", — каже Прево.

Супутники Ілона Маска заважають працювати телескопу Габбл і легендарна обсерваторія може залишитися без роботи.