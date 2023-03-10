Самодельный телескоп: астроном-любитель делает такие же снимки космоса, как и обсерватория Хаббл (фото)

Телескоп, собранный из б/у материалов, который стоит 1100 долларов, делает такие же снимки космоса, как и космический телескоп Хаббл за 19 млрд долларов.

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50-летний астроном-любитель Арно Прево из Великобритании создал свой самодельный телескоп из материалов, которые он приобрел на eBay. На это он потратил примерно 1100 долларов. Снимки космоса, которые Прево делает с помощью своего телескопа настолько хороши, что могут запросто составить конкуренцию изображениям космического телескопа Хаббл, стоимость которого примерно 19 млрд долларов, пишет Daily Mail.

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Известные звезды и туманности, которые входят в состав нашей галактики, а также изображения других галактик – это то, чем может похвастаться астроном-любитель Арно Прево. Житель Великобритании, который является экспертом по поведению собак с самого детства увлекается астрономией.

Когда Прево было 10 лет он впервые увидел изображение туманности Конская Голова на обложке журнала National Geographic и с тех пор космос стал его увлечением Фото: NASA

Когда ему было 10 лет он впервые увидел изображение туманности Конская Голова на обложке журнала National Geographic и с тех пор космос стал его увлечением.

50-летний астроном-любитель Арно Прево из Великобритании создал свой самодельный телескоп из материалов, которые он приобрел на eBay. На это он потратил примерно 1100 долларов Фото: Daily Mail

Арно потратил несколько недель, чтобы построить свою личную обсерваторию, которая находится на заднем дворе его дома, чтобы исполнить свою детскую мечту – делать изображения космических объектов.

Среди последних изображений Прево, особенно выделяется снимок созвездия Ориона и туманности Конская Голова, которая видна в самой восточной точке пояса Ориона Фото: Daily Mail

Для того, чтобы создать свой самодельный телескоп он приобрел на eBay 30-сантиметровый б/у телескоп Sky Watcher 130PDS с объективом в 12,7 см. Этот телескоп он закрепил на экваториальной монтировке (устройство для установки телескопа), которая свободно вращается на 360 градусов, следуя за любой звездой или галактикой на ночном небе. К объективу телескопа Прево присоединил 15-летний фотоаппарат Canon, которым дистанционно можно управлять с помощью программ на ноутбуке. И вся эта конструкция установлена на "штативе" из бетонных шлакоблоков.

Еще одним захватывающим снимком Прево является изображение галактики Вертушка, размер которой превышает размер Млечного Пути Фото: Daily Mail

С помощью специальных компьютерных программ Прево может выбрать конкретную звезду, галактику или туманность, чтобы создать невероятные снимки одним нажатием кнопки.

"Исполнилась моя детская мечта. Каждый день я возвращался с работы и тратил час или два создание моего телескопа и на чтение необходимой литературы. Когда я, наконец, смог начать фотографировать космические объекты, я был просто был поражен качеством изображений. Мои снимки ничем не хуже, чем те, которые делает космический телескоп Хаббл", — говорит Прево.

С помощью самодельного телескопа Прево создает очень детальные изображения космоса Фото: Daily Mail

Среди последних изображений Прево, особенно выделяется снимок созвездия Ориона и туманности Конская Голова, которая видна в самой восточной точке пояса Ориона. Еще одним захватывающим снимком является изображение галактики Вертушка, размер которой превышает размер Млечного Пути.

"Люди не могут поверить в то, что я делаю потрясающие изображения космоса с помощью телескопа за 1100 долларов. Сейчас новые фотоаппараты стоят дороже", — говорит Прево.

Как уже писал Фокус, спутники Илона Маска мешают работать телескопу Хаббл и легендарная обсерватория может остаться без работы.