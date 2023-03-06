Спутники Илона Маска мешают телескопу Хаббл: легендарный аппарат может остаться без работы (фото)

Ученые выяснили, что большое количество изображений обсерватории искажается благодаря спутникам от SpaceX и других компаний.

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Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Astronomy новое исследование, в котором они утверждают, что сильно возросшее количество спутников на околоземной орбите значительно ухудшают качество изображений, сделанных космическим телескопом Хаббл. Если так будет продолжаться и дальше, то обсерватории не сможет нормально наблюдать за космосом, пишет Futurism.

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Космический телескоп Хаббл за 33 года своей работы сделал огромное количество уникальных изображений космоса, но сейчас его деятельность находится под угрозой. Тысячи новых спутников, которые запускает SpaceX и другие частные компании мешают созданию нормальных изображений, ведь на снимках все чаще видны длинные яркие полосы и отблески света, которые создают космические спутники. И эта проблема, по словам ученых, только усугубляется.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл за 33 года своей работы сделал огромное количество уникальных изображений космоса, но сейчас его деятельность находится под угрозой Фото: NASA

По словам Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, все больше и больше снимком телескопа Хаббл становятся испорченными благодаря огромному количеству новых спутников на околоземной орбите. И эта проблема будет иметь большие масштабы, что негативно повлияет на всю астрономию.

Телескоп Хаббл находится на высоте в более чем 500 км над Землей, но он расположен ниже, чем большинство спутников Starlink от SpaceX, количество которых с 2019 года значительно выросло и теперь в космосе летают тысячи спутников. Это же касается и спутников других частных компаний.

[ + – ] ысячи новых спутников, которые запускает SpaceX и другие частные компании мешают созданию нормальных изображений, ведь на снимках все чаще видны длинные яркие полосы и отблески света, которые создают космические спутники. И эта проблема, по словам ученых, только усугубляется Фото: NASA

Если до 2020 года вероятность появления следов от спутника на изображениях Хаббла составляла всего 3,7 процента, то уже к 2021 году этот показатель вырос вдвое. По состоянию на 2022 год вероятность появления спутника на снимках обсерватории выросла еще больше.

Когда астрономы обратились к Илону Маску с заявлением о том, что его спутники мешают наблюдению за космосом, основатель SpaceX порекомендовал ученым размещать космические телескопы на более высокой орбите.

По словам Макдауэлла, даже если бы астрономы согласились с таким предложением, то на это пришлось бы потратить очень много денег и это не решит проблему. Ученый все же считает, что будущие космические телескопы все же придется размещать на более высокой орбите, чтобы им не мешали тысячи спутников, но для телескопа Хаббл это невозможно, а потому данное положение дел представляет угрозу для наблюдений за космосом.

[ + – ] По словам Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, все больше и больше снимком телескопа Хаббл становятся испорченными благодаря огромному количеству новых спутников на околоземной орбите. И эта проблема будет иметь большие масштабы, что негативно повлияет на всю астрономию Фото: NASA

В то же время Марк Маккориан из Европейского космического агентства считает, что пока помехи от спутников, которые видны на изображениях Хаббла, не являются еще критической проблемой. Но все изменится в ближайшем будущем.

В заявлении NASA также говорится о том, что яркие полосы от спутников на сегодня пока не представляют серьезной угрозы для научной эффективности телескопа Хаббл. Но в космическом агентстве согласны, то это может стать угрозой уже скоро.

Особенно ученые обеспокоены тем, что некоторые снимки Хаббл делает всего в одном или в двух экземплярах, а это значит, что, если там появятся помехи, значит этот материла придется выбросить и делать изображения заново. Но это не так просто, как кажется.

[ + – ] Если до 2020 года вероятность появления следов от спутника на изображениях Хаббла составляла всего 3,7 процента, то уже к 2021 году этот показатель вырос вдвое. По состоянию на 2022 год вероятность появления спутника на снимках обсерватории выросла еще больше Фото: NASA

В то же время в компании SpaceX отказались комментировать новое исследование, вспомнив лишь то, что компания уже пробовала различные методы для уменьшения отражательной способности своих спутников Starlink. Но некоторые ученые считают, что эти усилия только ухудшат ситуацию.

Согласно оценкам авторов исследования, к 2030-м годам вокруг Земли будет вращаться до 100 000 спутников, из них только спутников Starlink будет примерно 42 000.

Хотя телескоп Хаббл уже более 30 лет находится в космосе, все же ученые считают, что он сможет проработать еще минимум 10 лет и предоставить массу ценной информации о далеком космосе. Но, возможно, придет момент, когда его использование станет неэффективным из-за огромного количества спутников, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что телескоп Хаббл показал, какие последствия появились в результате столкновения космического аппарата с околоземным астероидом в рамках теста по защите Земли от опасных космических камней.

Также Фокус писал о том, что недавно Хаббл запечатлел пару ярких объектов в туманности Ориона.