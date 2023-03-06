Супутники Ілона Маска заважають телескопу Габбл: легендарний апарат може залишитися без роботи (фото)

Вчені з'ясували, що багато зображень обсерваторії спотворюються завдяки супутникам від SpaceX та інших компаній.

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Міжнародна група вчених опублікувала в журналі Nature Astronomy нове дослідження, в якому вони стверджують, що кількість супутників на навколоземній орбіті, що сильно зросла, значно погіршують якість зображень, зроблених космічним телескопом Габбл. Якщо так продовжуватиметься й надалі, то обсерваторія не зможе нормально спостерігати за космосом, пише Futurism.

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Космічний телескоп Габбл за 33 роки своєї роботи зробив величезну кількість унікальних зображень космосу, але зараз його діяльність під загрозою. Тисячі нових супутників, які запускає SpaceX та інші приватні компанії, заважають створенню нормальних зображень, адже на знімках все частіше видно довгі яскраві смуги та відблиски світла, які створюють космічні супутники. І ця проблема, за словами вчених, лише посилюється.

[ + – ] Космічний телескоп Габбл за 33 роки своєї роботи зробив величезну кількість унікальних зображень космосу, але зараз його діяльність під загрозою Фото: NASA

За словами Джонатана Макдавелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, дедалі більше знімків телескопа Габбл стають зіпсованими завдяки величезній кількості нових супутників на навколоземній орбіті. І ця проблема матиме великі масштаби, що негативно вплине на всю астрономію.

Телескоп Габбл знаходиться на висоті більш ніж 500 км над Землею, але він розташований нижче, ніж більшість супутників Starlink від SpaceX, кількість яких з 2019 року значно зросла і тепер у космосі літають тисячі супутників. Те саме стосується і супутників інших приватних компаній.

[ + – ] Тисячі нових супутників, які запускає SpaceX та інші приватні компанії, заважають створенню нормальних зображень, адже на знімках все частіше видно довгі яскраві смуги та відблиски світла, які створюють космічні супутники. І ця проблема, за словами вчених, лише посилюється Фото: NASA

Якщо до 2020 року ймовірність появи слідів від супутника на зображеннях Габбла становила лише 3,7 відсотка, то вже до 2021 року цей показник зріс удвічі. На 2022 рік ймовірність появи супутника на знімках обсерваторії зросла ще більше.

Коли астрономи звернулися до Ілона Маска із заявою про те, що його супутники заважають спостереженню за космосом, засновник SpaceX порекомендував ученим розміщувати космічні телескопи на вищій орбіті.

За словами Макдавелла, навіть якби астрономи погодилися з такою пропозицією, то на це довелося б витратити дуже багато грошей, і це не вирішить проблему. Вчений все ж таки вважає, що майбутні космічні телескопи все ж таки доведеться розміщувати на вищій орбіті, щоб їм не заважали тисячі супутників, але для телескопа Габбл це неможливо, а тому даний стан справ становить загрозу для спостережень за космосом.

[ + – ] За словами Джонатана Макдавелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, дедалі більше знімків телескопа Габбл стають зіпсованими завдяки величезній кількості нових супутників на навколоземній орбіті. І ця проблема матиме великі масштаби, що негативно вплине на всю астрономію Фото: NASA

Водночас Марк Маккоріан з Європейського космічного агентства вважає, що поки що перешкоди від супутників, які видно на зображеннях Габбла, не є ще критичною проблемою. Але все зміниться найближчим часом.

У заяві NASA також йдеться про те, що яскраві смуги від супутників на сьогодні поки не становлять серйозної загрози для наукової ефективності телескопа Габбл. Але в космічному агентстві згодні, це може стати загрозою вже скоро.

Особливо вчені стурбовані тим, що деякі знімки Габбл робить всього в одному або двох примірниках, а це означає, що, якщо там з'являться перешкоди, значить цей матеріал доведеться викинути і робити зображення заново. Але це не так просто, як здається.

[ + – ] Якщо до 2020 року ймовірність появи слідів від супутника на зображеннях Габбла становила лише 3,7 відсотка, то вже до 2021 року цей показник зріс удвічі. Станом на 2022 рік можливість появи супутника на знімках обсерваторії зросла ще більше Фото: NASA

Водночас в компанії SpaceX відмовилися коментувати нове дослідження, згадавши лише те, що компанія вже пробувала різні методи зменшення відбивної здатності своїх супутників Starlink. Але деякі вчені вважають, що ці зусилля лише погіршать ситуацію.

Згідно з оцінками авторів дослідження, до 2030-х років навколо Землі обертатиметься до 100 000 супутників, з них лише супутників Starlink буде приблизно 42 000.

Хоча телескоп Габбл вже понад 30 років перебуває в космосі, все ж таки вчені вважають, що він зможе пропрацювати ще мінімум 10 років і надати масу цінної інформації про далекий космос. Але, можливо, настане момент, коли його використання стане неефективним через велику кількість супутників, вважають вчені.

Фокус вже писав про те, що телескоп Габбл показав, які наслідки з'явилися в результаті зіткнення космічного апарату з навколоземним астероїдом в межах тесту захисту Землі від небезпечного космічного каміння.

Також Фокус писав про те, що нещодавно Габбл зобразив пару яскравих об'єктів у туманності Оріона.