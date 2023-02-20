Сліпучий знімок. Телескоп "Габбл" зафіксував пару яскравих об'єктів у туманності Оріона (фото)

Космічна обсерваторія в буквальному значенні слова зробила сліпучий знімок двох яскравих молодих зірок у знаменитій туманності.

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Космічний телескоп "Габбл" продовжує спостерігати за космосом і тішить новими зображеннями. Європейське космічне агентство опублікувало його нову роботу — зображення пари сліпучо яскравих молодих зірок в оточенні газових хмар у недалекій від нас туманності Оріона, пише Space.

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На новому зображенні телескопа "Габбл" показані дві дуже яскраві зірки, які є молодими зірками віком у кілька мільйонів років. На передньому плані видно більшу зірку, яка називається V 372 Оріона, а її компаньйона видно у верхньому лівому кутку нового знімка.

[ + – ] На новому зображенні телескопа "Габбл" показані дві дуже яскраві зірки, які є молодими зірками віком у кілька мільйонів років. На передньому плані видно більшу зірку, яка називається V 372 Оріона, а її компаньйона видно у верхньому лівому кутку нового знімка. Фото: Apophis

Обидві зірки оточені газовими хмарами, в яких також незабаром з'являться нові зірки, адже туманність Оріона, яка розташована на відстані приблизно 1450 світлових років від нас, є регіоном космосу з бурхливим формуванням подібних об'єктів. Поруч із двома найяскравішими зірками на цьому зображенні також видно менші зірки, а весь навколишній простір є "домом" для появи майбутніх зірок.

Якщо уважно придивитися до пари головних зірок на цьому знімку, можна побачити чотири смуги, які розходяться в різних напрямках від самих зірок. Такі лінії виникають через особливості проходження світла через дзеркала телескопа "Габбл".

За словами вчених з Європейського космічного агентства, нове зображення було отримано за допомогою двох приладів телескопа "Габбл" — Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3. Щоб створити таке приголомшливе зображення, вчені використовували дані, отримані як в інфрачервоному, так і в оптичному діапазоні довжини хвиль світла, щоб побачити всі деталі цього регіону туманності Оріона.

[ + – ] Туманність Оріона, яка розташована на відстані приблизно 1450 світлових років від нас, є регіоном космосу з бурхливим формуванням подібних об'єктів Фото: NASA

За словами астрономів, зірка V 372 Оріона є неправильною змінною зіркою, яка належить до особливого класу таких об'єктів, які називаються Оріонові змінні. Ці зірки, крім інших особливостей, також часто змінюють свою яскравість. Такі зірки часто пов'язані з дифузними туманностями (що випромінюють світло туманності, якою є туманність Оріона), і V 372 Оріона не є винятком — вона оточена неоднорідним газом і пилом.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп "Габбл" отримав приголомшливе зображення червоної туманності. На новому зображенні космічного телескопа видно лише частину туманності Душа, але вона нагадує святкову прикрасу.

Також Фокус писав про те, що у NASA хочуть продовжити термін служби 33-річного телескопа "Габбл", і для цього вирішили вивести космічний телескоп на вищу орбіту за допомогою приватних космічних кораблів.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили "післяобідню відрижку" в молодих зірок у туманності Оріона. Крізь густі хмари газу та пилу вчені змогли побачити викиди випромінювання, що походять від молодих зірок, коли вони набирають масу.