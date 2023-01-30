Душа навстіж. Телескоп Габбл отримав чудове зображення червоної туманності (фото)

На новому зображенні космічного телескопа видно лише частину туманності Душа, але вона нагадує святкову прикрасу.

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Нехай новорічне свято вже давно минуло, але в туманності Душа це свято ніколи не закінчується. Принаймні, судячи з нового зображення космічного телескопа Габбл, який зняв яскраву червону частину туманності, пише Space.

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Як справжня святкова листівка виглядає червона частина емісійної туманності Душа, яка знаходиться на відстані 7 тисяч світлових років від нас. Поширення червоного світла в цій невеликій частині туманності пов'язане з особливим типом випромінювання, яке з'являється унаслідок втрати енергії електронами всередині атомів водню, що призводить до появи червоного світла.

Завдяки новому знімку Габбла також у цьому регіоні чітко видно існування вільно плаваючої газової глобули, що випаровується. Вона виглядає як темний пуголовок у верхній частині зображення. Ця глобула також має назву KAG2008 глобула 13 або J025838.6+604259. Глобули також є туманностями, в яких знаходиться дуже щільний газ, і вони набагато темніші, ніж світліші регіони більшої туманності, які оточують їх.

[ + – ] Як справжня святкова листівка виглядає червона частина емісійної туманності Душа, яка знаходиться на відстані 7 тисяч світлових років від нас Фото: ESA

Газові глобули, що вільно плавають, належать до особливого класу газових глобул, які випаровуються. Вони з'являються у туманностях, коли сильне випромінювання молодих гарячих зірок іонізує навколишній газ. Так, газ розсіюється і це може стати причиною призупинення процесу появи нових зірок.

Але в газових глобулах, що випаровуються, газ настільки щільний, що цей процес розсівання газу йде набагато повільніше, ніж у навколишніх ділянках космосу. Так, у глобулах газ залишається більш щільним, завдяки чому він стискається і з'являються протозірки, з яких у майбутньому виникають звичайні зірки.

До речі, вчені зовсім недавно виявили існування в космосі газових глобул, що випаровуються, й особливо сильно такі структури видно на кінцях знаменитих Стовпів Творіння. Ця структура є скупченням газу та пилу в туманності Орел на відстані в 7 тисяч світлових років від нас.

[ + – ] Повний вигляд туманності Душа Фото: NASA

А газові глобули, що вільно плавають, були виявлені ще пізніше, і вони відрізняються від газових глобул, які випаровуються, тим, що вони відокремлені від навколишнього газу, що надає їм виразну форму, схожу на пуголовка.

Що стосується туманності Душа, то в неї є космічний партнер — емісійна туманність Серце, яка знаходиться на відстані 7,5 тисячі світлових років від нас. Свою назву це скупчення газу і пилу отримало через те, що водень, який світиться, робить його схожим на червоне серце.

[ + – ] Що стосується туманності Душа, то в неї є космічний партнер — емісійна туманність Серце, яка знаходиться на відстані 7,5 тисячі світлових років від нас. Свою назву це скупчення газу і пилу отримало через те, що водень, який світиться, робить його схожим на червоне серце Фото: NASA

Обидві туманності з'єднані своєрідним мостом із газу й іноді їх називають комплексом туманностей "Серце і Душа". Спільний регіон космосу, який вони займають, становить приблизно 300 світлових років завширшки і тут відбувається бурхлива поява нових зірок. Також обидві туманності заповнені дуже молодими порівняно з віком Сонця (йому майже 5 млрд років) зірками. За оцінками астрономів, цим зіркам не більше кількох мільйонів років.

Як уже писав Фокус, над Гаваями з'явилася копія Чумацького Шляху й учені пояснили, звідки взялася нова "галактика".

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл побачив, як чорна діра "з'їдає" зірку і перетворює її на пончик. Чорна діра "обідає" зіркою на відстані 300 млн світлових років від нас.