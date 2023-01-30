Душа навстіж. Телескоп Габбл отримав чудове зображення червоної туманності (фото)
На новому зображенні космічного телескопа видно лише частину туманності Душа, але вона нагадує святкову прикрасу.
Нехай новорічне свято вже давно минуло, але в туманності Душа це свято ніколи не закінчується. Принаймні, судячи з нового зображення космічного телескопа Габбл, який зняв яскраву червону частину туманності, пише Space.
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Як справжня святкова листівка виглядає червона частина емісійної туманності Душа, яка знаходиться на відстані 7 тисяч світлових років від нас. Поширення червоного світла в цій невеликій частині туманності пов'язане з особливим типом випромінювання, яке з'являється унаслідок втрати енергії електронами всередині атомів водню, що призводить до появи червоного світла.
Завдяки новому знімку Габбла також у цьому регіоні чітко видно існування вільно плаваючої газової глобули, що випаровується. Вона виглядає як темний пуголовок у верхній частині зображення. Ця глобула також має назву KAG2008 глобула 13 або J025838.6+604259. Глобули також є туманностями, в яких знаходиться дуже щільний газ, і вони набагато темніші, ніж світліші регіони більшої туманності, які оточують їх.
Газові глобули, що вільно плавають, належать до особливого класу газових глобул, які випаровуються. Вони з'являються у туманностях, коли сильне випромінювання молодих гарячих зірок іонізує навколишній газ. Так, газ розсіюється і це може стати причиною призупинення процесу появи нових зірок.
Але в газових глобулах, що випаровуються, газ настільки щільний, що цей процес розсівання газу йде набагато повільніше, ніж у навколишніх ділянках космосу. Так, у глобулах газ залишається більш щільним, завдяки чому він стискається і з'являються протозірки, з яких у майбутньому виникають звичайні зірки.
До речі, вчені зовсім недавно виявили існування в космосі газових глобул, що випаровуються, й особливо сильно такі структури видно на кінцях знаменитих Стовпів Творіння. Ця структура є скупченням газу та пилу в туманності Орел на відстані в 7 тисяч світлових років від нас.
А газові глобули, що вільно плавають, були виявлені ще пізніше, і вони відрізняються від газових глобул, які випаровуються, тим, що вони відокремлені від навколишнього газу, що надає їм виразну форму, схожу на пуголовка.
Що стосується туманності Душа, то в неї є космічний партнер — емісійна туманність Серце, яка знаходиться на відстані 7,5 тисячі світлових років від нас. Свою назву це скупчення газу і пилу отримало через те, що водень, який світиться, робить його схожим на червоне серце.
Обидві туманності з'єднані своєрідним мостом із газу й іноді їх називають комплексом туманностей "Серце і Душа". Спільний регіон космосу, який вони займають, становить приблизно 300 світлових років завширшки і тут відбувається бурхлива поява нових зірок. Також обидві туманності заповнені дуже молодими порівняно з віком Сонця (йому майже 5 млрд років) зірками. За оцінками астрономів, цим зіркам не більше кількох мільйонів років.
Як уже писав Фокус, над Гаваями з'явилася копія Чумацького Шляху й учені пояснили, звідки взялася нова "галактика".
Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл побачив, як чорна діра "з'їдає" зірку і перетворює її на пончик. Чорна діра "обідає" зіркою на відстані 300 млн світлових років від нас.