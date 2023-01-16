Космічний телескоп Габбл побачив, як чорна діра "з'їдає" зірку і перетворює її на пончик (відео)

У NASA створили анімацію, яка показує, як чорна діра "обідає" зіркою на відстані 300 млн світлових років від нас.

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Космічний телескоп Габбл зафіксував останні моменти життя зірки, перш ніж її почала поглинати чорна діра. Перед власне поглинанням ця зірка перетворилася на щось схоже на космічний пончик. Для більш детального розуміння того, що відбувається на відстані 300 млн світлових років, у NASA створили анімацію, яка показує, як чорна діра "обідає" зіркою, пише FoxNews.

Завдяки дуже сильному випромінюванню, яке випускає чорна діра в центрі галактики ESO 583-G004, вченим вдалося побачити за допомогою космічного телескопа Габбл, як відбувається процес поглинання чорною дірою зірки. Ця подія отримала назву AT2022dsb і відбулася вона на відстані 300 млн світлових років від нас.

[ + – ] Завдяки дуже сильному випромінюванню, яке випускає чорна діра в центрі галактики ESO 583-G004, ученим вдалося побачити за допомогою космічного телескопа Габбл, як відбувається процес поглинання чорною дірою зірки. Ця подія отримала назву AT2022dsb і відбулася вона на відстані 300 млн світлових років від нас Фото: NASA

Чорні діри, котрі знаходяться в центрі галактики, які мають масу мільйони мас Сонця, володіють просто величезною гравітацією. Тому буває так, що деякі зірки підлітають надто близько до таких чорних дірок і їх приваблює гравітація космічних монстрів.

Після того, як зірка потрапила в "чіпкі лапи" чорної діри, починається її руйнація і ця подія називається приливним руйнуванням. Спочатку зірка розтягується, а потім її речовина починає оточувати чорну діру, внаслідок чого, як у цьому випадку померла зірка перетворюється на газовий диск схожий на пончик.

[ + – ] Після того, як зірка потрапила в "чіпкі лапи" чорної діри, починається її руйнація і ця подія називається приливним руйнуванням. Спочатку зірка розтягується, а потім її речовина починає оточувати чорну діру, внаслідок чого, як у цьому випадку померла зірка перетворюється на газовий диск схожий на пончик Фото: NASA

За словами вчених, цей диск, який утворився у процесі поглинання чорною дірою зірки, за розмірами еквівалентний розміру Сонячної системи.

Саме в процесі приливного руйнування чорна діра розриває зірку на частини, щоб зрештою поглинути речовину, що її складає. Але під час цієї події чорна діра випускає величезну кількість випромінювання, яке зміг вловити телескоп Габбл.

За словами вчених, телескоп зміг спостерігати за процесом руйнування зірки триваліший час, ніж зазвичай, що дозволило отримати нові дані про те, що відбувається з такими зірками та чорними дірами під час їх "зоряного обіду".

[ + – ] На цій ілюстрації від NASA показано, як чорна діра поглинає зірку, що пролітає поруч: 1. Звичайна зірка проходить поблизу надмасивної чорної діри в центрі галактики 2. Зовнішні гази зірки притягуються гравітацією чорної діри, і зірка розтягується і завертається навколо чорної діри. 3. Зірка розкривається на частини в процесі приливного руйнування 4. Зоряні залишки втягуються в кільце у формі пончика навколо чорної діри і зрештою падають у чорну діру. Водночас виділяється величезна кількість випромінювання Фото: NASA

Незважаючи на те, що подія AT2022dsb відбулася на відстані 300 млн світлових років від нас, це було все ж таки ближче, ніж інші приблизно 100 подібних подій відомих ученим. Це дозволило телескопу вивчити поглинання чорною дірою близької зірки детальніше.

Наприклад, учені з'ясували, що частки відділились від зірки під час їх переміщення ближче до чорної діри зі швидкістю приблизно 32 млн км/год.

"Нам дуже пощастило спостерігати за процесом знищення зірки чорною дірою в таких подробицях", — каже Емілі Енгельталер із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Фокус уже писав про те, що теоретично чорні діри можуть допомогти людині подорожувати в часі, щоправда, швидше за все, це не приведе ні до чого хорошого.

Також Фокус писав про те, що разюча туманність Метелика дає уявлення про остаточну долю Сонця.