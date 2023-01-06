Подорожі в часі за допомогою чорної діри: що буде з людиною та чи можливо це взагалі

Чорні діри утворюють природні "машини часу", але найближчим часом люди точно не зможуть побачити динозаврів.

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Одні з найнезвичайніших об'єктів у Всесвіті, чорні діри, є своєрідними "машинами часу", за допомогою яких можна потрапити як у минуле, так і в майбутнє. Але людству не варто планувати найближчим часом побачити, який насправді вигляд мали динозаври. По-перше, у нас немає таких космічних кораблів, які доставили б людей до чорної діри, а по-друге, і це найголовніше, спроба відправитися в минуле за допомогою чорної діри може стати останнім, що зробить будь-яка людина у своєму житті. Чи можна використовувати чорні діри для переміщень у часі та що буде з людиною, яка це зробить, розповів учений Сем Берон із Австралійського католицького університету Live Science.

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Що таке чорні діри?

Перед тим, як говорити про переміщення в часі, потрібно розуміти, що являють собою чорні діри. Чорні діри є одними з найщільніших і найважчих об'єктів у Всесвіті. Вони з'являються тоді, коли величезна зірка під час своєї смерті стискується та перетворюється не на нейтронну зірку, а саме на чорну діру.

[ + – ] Чорні діри є одними з найщільніших і найважчих об'єктів у Всесвіті. Вони з'являються тоді, коли величезна зірка під час своєї смерті стискається та перетворюється не на нейтронну зірку, а саме на чорну діру. Фото: Каждую ночь наш мозг просыпается сотню раз

Як і всі зірки, а також планети в космосі, чорні діри мають своє гравітаційне поле. Саме воно змушує нашу Землю кружляти навколо Сонця, а також дозволяє всім людям та іншим живим істотам на планеті не відлетіти в космос завдяки гравітаційному тяжінню.

"Чим більшою масою володіє об'єкт, тим сильніше його гравітаційне поле. Саме воно ускладнює польоти в космос для людей. Тому нам доводиться будувати потужні ракети, які подолали б земне тяжіння. Але в чорної діри настільки сильне гравітаційне поле, що навіть світло не може його покинути, а це, до речі, найшвидша річ у Всесвіті. Принаймні відома вченим сьогодні", — каже Берон.

Саме тому чорні діри й називають чорними, адже вони не відбивають світло.

Викривлення простору

"Загальна теорія відносності Ейнштейна говорить про те, що вся матерія та енергія в Усесвіті викривляє та розтягує простір. І чим більшу масу має об'єкт, тим більше він викривляє простір навколо себе. Щодо чорної діри, то будь-який об'єкт, який наблизиться до неї та потрапить у неї, не може її покинути, тому що вона створює своєрідну западину. Світло не може вийти звідси з тієї ж причини, адже схили цієї западини дуже круті, і світло не може набрати потрібну швидкість", — каже Берон.

У будь-якій чорній дірі є певна точка, де схили цієї западини стають настільки крутими, що вже нічого не може вийти з чорної діри, і вона називається горизонтом подій.

[ + – ] У будь-якій чорній дірі є певна точка, де схили цієї западини стають настільки крутими, що вже нічого не може вийти з чорної діри, і вона називається горизонтом подій. Фото: NASA

Викривлення часу

"Якщо викривляється простір біля чорної діри, то значить, викривляється і час. Час біля чорної діри йде набагато повільніше, ніж на Землі. Наприклад, 1 рік тут дорівнюватиме 80 рокам на нашій планеті", — говорить Берон.

Виходить, що чорні діри можна використовувати для подорожей у часі. Наприклад, якщо спробувати побачити майбутнє, то потрібно пролетіти поряд із чорною дірою, а потім повернутися на Землю. За словами Берона, поки космічний корабель не перетне горизонт подій, то він має шанс вирватися з гравітаційного поля чорної діри.

Часова петля

"Якщо з подорожжю в майбутнє розібралися, то як потрапити в минуле за допомогою чорної діри? Насправді тут починається найцікавіше, адже чорна діра дуже сильно викривляє час і формує часові петлі. Наприклад, візьміть аркуш паперу і з'єднайте два кінці аркуша разом. Ось вам і часова петля, саме це чорна діра і робить згодом", — каже Берон.

За словами вченого, якщо потрапити в цю часову петлю, яка називається замкнута подібна крива, то людина опиниться в точці простору, де події починаються в майбутньому і закінчуються в минулому.

Також усередині цієї тимчасової петлі буде складно зрозуміти, що є причиною, а що є наслідком тих чи інших подій. Те, що сталося в минулому, стає причиною того, що з'явилося в майбутньому, але ці події в майбутньому стають причиною того, що сталося в минулому.

[ + – ] За словами вченого, якщо потрапити в цю часову петлю, яка називається замкнута подібна крива, то людина опиниться в точці простору, де події починаються в майбутньому та закінчуються в минулому Фото: ScienceAlert

Що буде з людиною, яка захоче використати чорну діру для подорожей у часі?

За словами Берона, використання чорної діри як природної машини для переміщення в часі — це, м'яко кажучи, проблематичний процес. Якщо люди на космічному кораблі досягнуть чорної діри та захочуть вирушити в далеке минуле, то, за словами Берона, у них на шляху стануть три проблеми:

По-перше, відправитися в минуле можна лише тоді, коли ця чорна діра вже існувала. Тобто якщо вона з'явилася 65 млн років тому, вже після того, як вимерли динозаври, то цих тварин побачити буде неможливо.

По-друге, для подорожі в часі космічному кораблю потрібно буде перетнути обрій подій, щоб потрапити в часову петлю. Але щоб залишити цю петлю в певний час, кораблю потрібно буде залишити межі горизонту подій. Теоретично це можливо, якщо набрати швидкість, яка перевищує швидкість світла. Але поки що вчені точно впевнені, що ніщо в Усесвіті не може набрати такої швидкості.

По-третє, що здається найнеприємнішою проблемою для людини, варто враховувати той факт, що під час перетину горизонту подій і космічний корабель, і всі люди на борту зазнають процесу "спагетіфікації". Як би це смачно не звучало, але це згубний для людини процес. У цей час тіло людини розтягнеться в просторі у вигляді спагеті. І, швидше за все, це буде настільки тонка лінія, що вона буде схожа на лінію з атомів, що йдуть по спіралі в порожнечу чорної діри.

"У найближчому майбутньому подорожі в часі за допомогою чорної діри будуть неможливі, і чи будуть вони можливі взагалі будь-коли, досі не ясно", — каже Беррон.

Як уже писав Фокус, учені представили нову теорію про подорожі в часі, яка говорить про те, що минуле все ж таки можна змінювати.